Mbappé au Real Madrid ? Ancelotti a tranché !

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a définitivement tranché pour une arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid avant la fin du mercato.

Chaque jour, la Saga Mbappé anime la presse sportive internationale. L’avenir du numéro parisien est sur toutes les lèvres tant en France qu’en Espagne où il est très désiré, vu son intention de jouer un jour pour Los Blancos.

C’est fini ! Ancelotti a clos le débat

Kylian Mbappé, bien qu’il dise finir sa dernière année de contrat au Paris Saint-Germain, est associé au Real Madrid cet été. Selon les informations de la presse, un intérêt du club le plus titré en Ligue des champions pourrait intervenir dans les derniers instants du mercato. Présent en conférence de presse, jeudi, veille du déplacement à Vigo dans le cadre de la troisième journée de Liga (21h30), l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a fait une annonce très capitale sur la suite du mercato estival de la Maison Blanche. A en croire le technicien italien, ce sujet ne doit plus être d’actualité.

"J’écarte toute nouvelle arrivée d’ici à la fin du mercato, notre effectif est bouclé pour cette saison", a déclaré l’entraîneur madrilène face aux hommes des médias. A propos du transfert de Gabri Veiga en Arabie Saoudite, Ancelotti a fait savoir ce qu’il en pense : "L'Arabie offre plus d'argent que le football européen. C'est un fait. Ce qui est en train de se passer, c'est que chacun peut faire comme il l'entend. Il est clair que les organismes internationaux doivent bien analyser ce sujet et prendre les décisions nécessaires pour équilibrer le mercato."

Profitant de l’occasion, l’entraîneur italien a évoqué l’apport de ses deux jeunes attaquants brésiliens, notamment Vinicius Junior et Rodrygo Goes, dans l’effectif madrilène. "Je pense que Rodrygo n'a aucun problème, il est habitué à jouer plus axial, a commencé Ancelotti. Vinicius s'adapte très bien parce qu'il a eu de nombreuses opportunités. La vérité, c'est que je ne suis pas en train de la forcer. Il a la qualité pour choisir. Dans l'axe, il peut marquer en une touche, ce qu'il ne peut pas faire sur le côté. J'ai eu un joueur, Inzaghi, qui a marqué 200 de ses 300 buts à une touche. Je ne dis pas qu'ils sont similaires mais Vinicius doit apprendre à se déplacer dans l'axe."