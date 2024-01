Mbappé au Real, ça bloque sur un petit détail

Le PSG et le Real semblent se partager l'avenir de Kylian Mbappé, même si certains clubs de Premier League semblent vouloir s'impliquer

Le consensus semble être que l’avenir de Mbappé est le même que la semaine dernière, lorsqu’il s’est exprimé publiquement, à savoir qu’aucune décision n’a été prise. Dimanche soir, il a été rapporté que le Français avait accepté de rejoindre Los Blancos, mais cette information n’a pas été confirmée en Espagne ou en France depuis. Le journaliste Pete Jenson rapporte que le consensus est en fait sur l’argent dans ce cas, et qu’un accord est loin d’être conclu.

Un problème de salaire

Le Real Madrid a récemment mis en place une structure salariale, ce qui signifie que même des joueurs comme Jude Bellingham ont signé un contrat d’environ 10 millions d’euros par an, soit la limite supérieure de cette structure. Les nouveaux contrats doivent s’inscrire dans ce système, et les exigences salariales élevées de Mbappé sont actuellement une pierre d’achoppement, aucune des deux parties n’étant disposée à céder.

L'article continue ci-dessous

Cela pourrait conduire à une augmentation considérable de la prime à la signature d’environ 100 millions d’euros, ou peut-être à un contrat fortement incitatif, permettant à l’attaquant de s’intégrer dans leur structure salariale. Actuellement, le salaire de base du Bondynois au PSG est estimé à 25 millions d’euros par an. Malgré l’éloignement des exigences, les Blancs sont en contact avec Fayza Lamari, l’agent et la mère de Mbappé, et rien ne laisse penser que la saga est proche de sa fin. Madrid semble confiant dans la possibilité de recruter Mbappé, sans pour autant considérer comme acquis qu’il signera avec lui. La bonne forme de l’équipe et l’explosion de Jude Bellingham signifient que le désespoir est bien moins grand qu’en 2022, lorsque les Blancos semblaient à la recherche d’une star.