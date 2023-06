Mbappé après la défaite contre Clermont : « Je n'attends rien du PSG »

Après la défaite à domicile contre Clermont, Kylian Mbappé n'a pas su cacher sa déception au micro de la Ligue 1. Les mots sont forts.

Ce samedi soir, le PSG recevait Clermont pour le dernier match de la saison. Et si les Parisiens menaient 2-0 en début de match, les hommes de Christophe Galtier se montrés trop suffisants et ont laissé Clermont renverser le score pour s'imposer 2-3 au Parc. Une déception de plus dans une saison particulièrement compliquée à Paris. En interview d'après-match, le capitaine Kylian Mbappé n'est d'ailleurs pas parvenu à cacher sa frustration.

Mbappé « n'attend[s] rien du PSG »

Au micro de Canal+ Foot à l'issue de la rencontre, Kylian Mbappé est apparu passablement énervé de cette dernière prestation : « Le plus important, c'était quand même l'hommage à Sergio Rico. Il y a plus important que le football. Sur le terrain, on était déjà champions, on aurait pu perdre 22-0 que ça n'aurait rien changé pour nous. Il fallait vraiment qu'on rende hommage à Sergio, on est tous touchés, ça nous a préoccupé toute la semaine. On va prier et envoyer le maximum d'ondes positives pour qu'il sorte de cette situation. »

Mais plus que la défaite, le capitaine du club a semblé plutôt dérangé par la situation générale compliquée du club. Il n'a pas pu cacher sa frustration et s'est fendu d'une déclaration qui fera à coup sûr couler de l'encre dans tout le pays : « Ce que j'attends du PSG la saison prochaine? Non rien, je suis juste là pour jouer. J'ai encore un contrat, je viens pour jouer. Le club fait ce qu'il peut, je me contenterai juste de ce que le club fait. Le reste ne me regarde pas. »