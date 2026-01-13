Mbappé allumé par Laporta : "Je ne comprends pas"

Notamment, il a pris la décision, avec ses coéquipiers, de ne pas faire de haie d'honneur aux Catalans, vainqueurs 3-2 à Djeddah.

Des images ont capturé le moment où Mbappé a tenté d'éloigner ses coéquipiers des joueurs barcelonais, qui attendaient de recevoir leurs médailles de vainqueurs. Il a été vivement critiqué pour cela, la dernière réaction en date étant celle de Joan Laporta.

Selon RAC1 (via Diario AS), Laporta a révélé qu'il n'avait pas vu l'incident initialement, mais qu'après l'avoir revu, il avait dénoncé le manque de respect de Mbappé.

« Je suis surpris par son comportement. Dans la victoire comme dans la défaite, il faut faire preuve de fair-play et de respect. C'est du sport, et un comportement normal est de rigueur. Je pense que, lors de la victoire, nous avons été fair-play et respectueux envers l'équipe adverse. C'est pourquoi je ne comprends pas.

« L'ambiance était différente du match de championnat, et les joueurs étaient un peu fébriles. C'est compréhensible. Honnêtement, je n'ai pas vu Mbappé sur le terrain à ce moment-là, mais je comprends que ça a dû être un moment très difficile. Ils ont dû être frustrés, et c'est pour ça qu'ils ont réagi comme ça. »

Ces remarques interviennent dans un contexte de fortes tensions entre les deux clubs.

Plus tôt dans le week-end, Laporta avait indiqué que les relations institutionnelles entre Barcelone et le Real Madrid étaient « rompues », et cet incident avec Mbappé n'a certainement pas arrangé les choses – d'autant plus que ses propos sur l'international français risquent de ne pas être bien accueillis par les dirigeants du Real Madrid.

L'avenir nous dira si cette affaire évoluera, mais les commentaires de Laporta pourraient bien raviver les tensions.