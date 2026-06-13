Kylian Mbappé, star de l’équipe de France, a salué les qualités de son compatriote et coéquipier au Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, glissant au passage une allusion subtile aux supporters merengues.

Dans une interview accordée à L’Équipe et relayée par Mundo Deportivo, l’attaquant a affirmé : « Tchouameni est un grand joueur, c’est le vice-capitaine, et il traverse une phase très positive de sa carrière. »

Il a ajouté : « Je pense que Tchouameni a été l’un des joueurs les plus réguliers au Real Madrid cette saison. »

S’adressant ensuite aux supporters madrilènes, il a lancé un message codé : « À mon arrivée au Real, Aurélien traversait un moment délicat, il était sous pression. Ensuite, il a souvent joué en défense centrale, mais à Madrid, cela ne change rien. »

Il a insisté : « Que tu joues en défense centrale ou au milieu de terrain, si tu ne joues pas bien, on ne te laisse pas tranquille, c’est comme ça. Mais j’ai apprécié la façon dont Chouameni a géré la situation et renversé la tendance. »

Il a conclu : « Chouaméni est sorti de cette expérience plus fort. Il arrive désormais avec beaucoup de confiance et la conviction de ses capacités. »

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