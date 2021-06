Mbappé a du Ronaldo en lui, selon Mourinho

Selon l'entraîneur de la Roma, fan du natif de Bondy, Kylian Mbappé a des qualités qui rappellent celles de l'attaquant brésilien Ronaldo.

Seulement âgé de 22 ans, Kylian Mbappé a tout pour marquer la prochaine décennie. Considéré comme l'un des plus grands espoirs du football mondial, l'attaquant français rêve de suivre les traces de joueurs légendaires. Fan du natif de Bondy, José Mourinho ne serait pas surpris qu'il y parvienne, impressionné par son potentiel.



Mbappé reste indécis sur son futur

En effet, le nouveau technicien de la Roma s'est confié dans les colonnes du Times au sujet de l'attaquant du Paris Saint-Germain. S'il apprécie grandement ses qualités, il croit déceler chez lui des similitudes avec le Brésilien Ronaldo, joueur qu'il a eu la chance de voir à l'oeuvre durant son passage en Espagne, au FC Barcelone.

"Il a un incroyable potentiel, il fait peur à tous ses adversaires"

"Je suis tombé sous son charme la première fois que je l’ai vu. L’Euro de l’affirmation pour Mbappé ? Je l’espère, j’étais un très jeune assistant coach à Barcelone et je suis tombé amoureux de Ronaldo, il était incroyable. Je me souviens de certains de ses buts. Avec Bobby Robson, qui a pourtant une incroyable expérience, on était impressionné. Malheureusement, il n’a pas pu faire mieux à cause des terribles blessures qu’il a connues à l’Inter", a d'abord expliqué le Portugais, avant de parler de Mbappé.

"Ce Ronaldo était incroyable. Je crois que Mbappé a quelque chose de ce Ronaldo. Je sais qu’il est déjà champion du monde mais le temps est venu pour lui de taper du poing et de dire qu’il est le meilleur. Il a un incroyable potentiel, il fait peur à tous ses adversaires", a ensuite ajouté l'ancien coach du Real Madrid et de Tottenham.

Alliant parfaitement vitesse et technique, Kylian Mbappé est en effet un cauchemar pour n'importe quel défenseur. Meilleur buteur du Championnat de France la saison dernière, il a aussi été décisif à plusieurs reprises en Ligue des Champions. On se souvient notamment de son triplé salvateur au Camp Nou, face au Barça.