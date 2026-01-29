Mbappé vit actuellement son rêve professionnel en Espagne, mais il se pourrait qu'un jour il envisage de rejoindre l'élite anglaise.

Lorsqu'il évoluait au Paris Saint-Germain, Mbappé était régulièrement annoncé du côté des grands clubs de Premier League. Manchester City dispose des moyens financiers nécessaires pour concrétiser n'importe quel transfert.

Liverpool est également en pleine ascension, et Anfield est évoqué comme une destination potentielle pour l'un des attaquants les plus redoutables de la planète. Mbappé aurait discuté avec les Reds au moment de son départ du PSG.

Il a quitté le club parisien en tant que meilleur buteur de tous les temps, avec 235 buts, et a pu signer un contrat lucratif en Espagne, aucun transfert n'ayant été nécessaire après son départ en fin de contrat.

Mbappé explique pourquoi un futur transfert à Arsenal serait idéal.

Mbappé n'a jamais caché son ambition de devenir une Galactique au Santiago Bernabéu. À Madrid, il a maintenu un niveau individuel remarquable, inscrivant 80 buts en seulement 88 matchs.

Sous contrat jusqu'à l'été 2029, il aura alors 30 ans, mais un nouveau défi pourrait l'attirer. Les clubs anglais ambitieux s'intéressent toujours aux joueurs de son calibre.

Interrogé sur la possibilité que le champion du monde rejoigne l'un de ses anciens clubs, comme Arsenal ou Manchester City, l'ancien international français Sagna, s'exprimant en partenariat avec Parimatch Online Casino, a déclaré à GOAL : « S'il rejoignait la Premier League, je pense qu'Arsenal lui conviendrait parfaitement.

Les joueurs sont tous à peu près du même âge, dynamiques et jeunes. Les joueurs d'Arsenal sont rapides. » Si on regarde l'attaque, on a Saka, très rapide, et Eze, puissant et rapide lui aussi. Il a de la vitesse et du plaisir de jouer. Arsenal lui conviendrait le mieux en Angleterre.

« Je ne suis pas sûr que ça se fasse. Je ne pense même pas que ça se fera un jour, car il pourrait prendre sa retraite en Europe, au Real Madrid. Il a la même vitesse que Thierry Henry, et on sait à quel point Thierry a marqué la Premier League grâce à sa vitesse et son talent. Je pense qu'il réussirait bien en Angleterre. »