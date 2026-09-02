Manchester United a entamé les préparatifs en vue de restructurer sa défense, le club s'orientant vers d'importants changements à l'été 2027, après avoir évalué plusieurs défenseurs au cours de la saison en cours.

Selon les informations rapportées par le site CaughtOffside, reprises du journal The Sun, le club vise le recrutement de jusqu'à trois nouveaux défenseurs, alors que des points d'interrogation planent sur l'avenir de plusieurs éléments de la défense.

Luke Shaw, Harry Maguire, Lisandro Martínez et Matthijs de Ligt font face à un test important pour prouver leur capacité à s'inscrire dans la durée, tandis que le contrat de Shaw prend fin à l'issue de la saison.

Selon la même source, Leny Yoro et Ayden Heaven ne semblent pas menacés d'un départ, dans la mesure où ils font partie des éléments sur lesquels le club compte pour l'avenir.

L'opération d'évaluation pourrait s'étendre aux deux postes de latéraux, Diogo Dalot et Noussair Mazraoui étant soumis à examen durant la saison, tandis que Manchester United pourrait relancer son intérêt pour le latéral gauche de Newcastle, Lewis Hall, après avoir échoué à le recruter lors du mercato estival qui a fermé ses portes hier.

Le plan attendu reflète l'importance de la saison 2026-2027 pour les défenseurs de Manchester United, la disponibilité et la régularité étant des facteurs décisifs, aux côtés du niveau technique, avant les décisions de l'été prochain.

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