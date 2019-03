Maxime Lopez : leader maxi minot

Après une phase plus difficile en première partie de saison, Maxime Lopez enchaîne les matches et se révèle être, dans le jeu, un des leaders de l'OM.

Il y a certaines statistiques dont découlent des conclusions nettes et précises. Cette saison en Ligue 1, l'OM ne remporte que 30% de ses matches sans Maxime Lopez au coup d'envoi (contre 56,2% avec, ndlr). En 2019, Rudi Garcia a donc décidé de ne plus se passer du "minot" qui ne peut réellement enchaîner les rencontres que depuis le mois de janvier. Et lorsqu'on se penche un peu plus en détails sur les performances de son équipe, l'influence du milieu de terrain de 21 ans n'y est clairement pas étrangère et son empreinte apparaît de manière très prégnante sur tous les chiffres clés du développement du jeu marseillais.

En 2019, il est le principal créateur d'occasions de son équipe

La seule présence de Maxime Lopez dans le onze de départ n'est certainement pas la seule raison des meilleures prestations de l'OM mais les deux sont bien à mettre en relation. Avec plus de 100 ballons touchés en moyenne par match, l'international Espoirs français est un métronome qui peut prendre le jeu à son compte, distribuer, orienter. Ainsi, Maxime Lopez est l'Olympien par qui tout passe et se transmet... y compris dans les 30 derniers mètres. "Il prend le jeu à son compte mais surtout il va de l’avant, observe son frère Julien Lopez, joueur du Paris FC. Il a pris conscience de ce qui lui était reproché et il a travaillé. Mais ce que je vois surtout c’est qu’il enchaîne, la confiance revient et c’est plus simple de prendre des risques dans ces conditions là". Alors qu'il porte la responsabilité de l'équilibre au milieu de terrain, Maxime Lopez est aussi un leader d'attaque : sur les 9 derniers matches de son équipe, c'est lui, avec 23 occasions, qui amène le plus de danger dans la surface adverse devant Florian Thauvin (13).

D'abord associé à Kévin Strootman dans l'entrejeu, la paire qu'il forme avec Morgan Sanson (les deux joueurs ont débuté 3 des 4 dernières rencontres, ndlr) donne davantage de satisfactions. "Ce n’était pas forcément naturel parce que les deux sont des joueurs plutôt offensifs qui jouent dans un rôle plutôt défensif. Mais lorsque l’équipe a le ballon, ça ne pose pas de problème, analyse Julien Lopez.

*Ces schémas représentent les ballons touchés par Maxime Lopez lors des 3 derniers matches en L1 de l'OM où il a été aligné avec Morgan Sanson, face à Bordeaux (1), à Amiens (2) et Rennes (3).

Moins porté vers l'avant que Morgan Sanson, Maxime Lopez évolue autant dans sa moitié de terrain que chez l'adversaire et assure une transition offensive huilée grâce à son volume de jeu et à ses qualités dans le jeu long qui permet aux attaquants de prendre la profondeur et d'apporter de la verticalité à l'ensemble. Depuis le début de l'année civile, Maxime Lopez figure dans le top 3 des milieux de terrains les plus créateurs d'occasions en compagnie de Wylan Cyprien et Valentin Rongier. Deux joueurs qui, comme lui, sont bien les principaux leaders de leur équipe.