Magnifique nouvelle pour Mauro Júnior : le capitaine de 27 ans du PSV a été convoqué pour la première fois avec l’équipe nationale du Brésil et reçoit de la part du sélectionneur Carlo Ancelotti l’occasion de faire ses débuts avec la Seleção. Le Brésil disputera fin septembre et début octobre trois matches amicaux contre l’Australie et l’Inde.

Mauro a déjà porté à 24 reprises les couleurs de différentes sélections de jeunes du Brésil par le passé, mais une invitation chez la grande Seleção ne s’était jusqu’ici jamais concrétisée. À 27 ans, cette récompense arrive finalement pour le défenseur, qui a disputé 206 matches officiels avec l’équipe première du PSV depuis son arrivée à Eindhoven en 2017.

Le Brésilien a semblé à plusieurs reprises proche d’un départ du PSV ces dernières années, mais il est finalement toujours resté à Eindhoven. Cette saison, Mauro porte en plus le brassard de capitaine en raison de la blessure de Jerdy Schouten, ce qui est désormais suivi d’une première convocation avec sa sélection nationale.

La sélection de Mauro s’inscrit dans le grand renouvellement lancé par Ancelotti après la Coupe du monde. Seuls neuf joueurs ayant effectivement participé à la phase finale mondiale ont de nouveau été retenus, et Mauro fait partie des huit joueurs du nouveau groupe qui attendent encore leurs débuts avec la Seleção. Le Brésil affrontera l’Australie les 25 et 29 septembre, puis l’Inde le 3 octobre.

Gardiens : Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) et Otávio (Cruzeiro).

Défenseurs : Arthur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit Saint-Pétersbourg), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Vitor Reis (Manchester City) et Wesley (AS Rome).

Milieux de terrain : Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo Santos (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus) et Gabriel Bontempo (Santos).

Attaquants : Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (FC Barcelone), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo) et Vinícius Júnior (Real Madrid).