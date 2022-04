Mauricio Pochettino avant Angers : "Notre envie de revanche est toujours intacte"

Alors que le titre semble acquis, l'entraîneur du PSG a une nouvelle fois lâché une petite phrase indiquant qu'il ne se voyait pas partir à l'été alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2023.





Dans quel état se situe le PSG avant d'aller décrocher ce titre de champion de France ? Tant mentalement, que physiquement ?On est toujours déçu de ne pas être encore en course en Ligue des champions. Face à Angers, il y a des joueurs qui ne sont pas là et c'est l'opportunité pour des joueurs qui ne jouent pas beaucoup d'être concernés mais aussi que des jeunes puissent gagner en expérience.





Avez-vous déjà travaillé sur la saison prochaine avec Leonardo ?



Pour le moment l'objectif est l'obtention du titre et nous sommes focalisés là-dessus. Après sans aucun doute la direction sportive travaille sur les contours de l'équipe de l'année prochaine et de certains paramètres du club.





Quel bilan tirez-vous à titre personnel avec le PSG ? Et avez-vous envie de vous projeter dans ce projet avec Paris ? L'heure du bilan viendra au moment de l'obtention du titre. Comme je l'ai dit il y a quelques temps, l'objectif principal était de remporter la ligue des champions. Et ne pas l'avoir obtenue est une déception. J'ai encore une année de contrat,et aujourd'hui c'est une question contractuelle mais avec mon staff on veut toujours faire mieux que l'année d'avant. Notre envie de revanche est toujours intacte.

L'article continue ci-dessous





Le titre étant quasiment acquis, comment maintenir vos joueurs motivés ? La motivation est là car les joueurs veulent gagner des titres et ce n'est pas encore fait. On a cette motivation de donner le dixième titre qui est important pour l'histoire du club. On doit aussi avoir du respect pour nous, pour les adversaires et c'est comme ça que l'on respecte le football.





Comprenez-vous l'attitude des ultras parisiens et appelez-vous à l'union sacrée ? Il faut respecter l'opinion du public. Nous vivons en démocratie. J'espère que l'on pourra fêter ensemble l'obtention d'un diadème tous ensemble car c'est important. Mais pour l'avenir du club j'espère qu'il pourra y avoir une bonne entente entre les différentes parties.





Dans le contexte actuel de tensions entre le club et les supporters, est-il préférable de valider l'obtention du titre à l'extérieur ? C'est important de remporter le titre et le plus tôt sera le mieux. Personnellement ce sera une joie pour moi de pouvoir célébrer ce titre et d'avoir participé à l'obtention du dixième titre de ce club.





Allez-vous passer un message à Antoine Kombouaré qui va affronter l'OM ce mercredi afin qu'il vous aide à obtenir ce titre ?



Antoine est un ami et un supporter du PSG, mais d'abord il pensera à faire ce qui est le mieux pour son équipe. C'est la chose qu'il aura en tête avant de penser au titre du PSG.