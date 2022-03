Mauricio Pochettino après la défaite du PSG : "Cela ne peut pas se répéter"

Il fallait bien une claque de cet acabit pour que l'entraîneur parisien soit un peu plus critique envers son équipe. Sans jamais pointer du doigt un joueur en particulier, l'entraîneur argentin, la mine fermée est revenu sur la claque reçue par son équipe avec fermeté. Et appelle clairement à trouver des solutions.

Quand vous ressortez d’un match pareil de votre équipe, ressentez-vous de la honte ?

Oui, c’est inacceptable de commencer le match comme nous l’avons fait. La honte compétitive, sportive est bien là. Nous devons réussir à dépasser cette frustration de l’élimination en Ligue des champions, sans nous trouver d’excuse et retrouver un état d’esprit compétitif. Mais aussi un engagement que nous devons au club. Nous devons terminer de la meilleure manière possible.

Comment expliquez-vous le non-match total de votre équipe ?

Comme je l’ai déjà dit, notre entame de match est inacceptable. Il nous manquait cet esprit de lutte, de bataille contre une équipe qui était touchée et également un esprit de revanche après son élimination en Ligue Europa. C’est clair que la première mi-temps nous n’avons pas été sur le terrain de la manière dont nous le souhaitions. L’équipe n’a pas du tout montré l’énergie nécessaire sur la pelouse au début.

Doit-on s'attendre à ce type de match jusqu'à la fin de saison ?

Cela ne peut pas se répéter ! On peut perdre des matches ou faire des mauvaises performances. Mais ce type de rencontres ne peut pas se reproduire parce que c'est grave.

Kylian Mbappé a dit après le match que cette performance était un manque de respect pour le club et les supporters ?

Je n'ai pas entendu les mots de Kylian mais je me répète : commencer un match de cette façon ce n'est pas acceptable et on doit faire beaucoup mieux. Mais on partage tous le fait qu'il faille se respecter, respecter l'institution et les supporters. C'est ce que l'on doit montrer dans un match.

Comment expliquez-vous les problèmes de complicité technique entre Neymar et Mbappé ?

Je ne pense pas qu'il faille pointer du doigt des individualités. La performance d'aujourd'hui est une question collective. Se focaliser untel ou untel ne va pas permettre de trouver une solution. Il faut arrêter de chercher des excuses et faire une autocritique pour trouver ses solutions.

Quel ressort pouvez-vous utiliser pour remobiliser vos joueurs ?

D'abord, il faut commencer par souligner que l'on n'aura pas tous les joueurs avec nous car ils vont partir en sélection. Mais cela passe par le fait de prendre ses responsabilités aussi bien individuellement que collectivement. On s'est peut-être un peu éloignés du collectif et cela s'est peut-être accentué avec l'élimination à Madrid.