Matthaus : "Havertz au Bayern c'est possible si Thiago et Alaba partent"

La légende de l'Allianz Arena s'attend à ce que l'international allemand quitte le Bayer Leverkusen cet été, Chelsea est en pole position.

Lothar Matthaus dit qu'il est possible que Kai Havertz rejoigne finalement le cet été, mais seulement si Thiago Alcantara et David Alaba quittent le club bavarois afin de dégager des liquidités permettant d'acheter l'international allemand. Le Bayern a été étroitement lié au meneur de jeu du tout au long de la campagne 2019-2020. Kai Havertz a réalisé une superbe saison sur le plan individuel du côté de la Bay Arena, aidant l'équipe de Peter Bosz à terminer cinquième de la tout en atteignant également la finale de la Coupe d' .

Le joueur de 21 ans a marqué contre les Bavarois lors de la finale mais n'a pas pu empêcher Leverkusen de s'incliner face à une défaite 4-2. Cette sortie pourrait également devenir le dernier match de Kai Havertz sous les couleurs de son club formateur, s'il décidait de partir lorsque le mercato estival ouvrirait ses portes. En effet, selon les informations de Goal, est en pole position pour signer l'Allemand, avec un certain nombre de prétendants freinés par le prix de 100 millions d'euros demandé par le Bayer Leverkusen pour lui.

"Si un club paye ce que Leverkusen demande, Havertz va partir"

Le Bayern, quant à lui, a un passif concernant les meilleurs jeunes talents de leurs rivaux en et Thomas Muller a déjà approuvé publiquement un transfert potentiel pour son compatriote. Et Matthaus s'attend à ce que Havertz parte si un "plus grand club" fait une offre pour lui, Leverkusen étant apparemment ouvert à la vente s'ils recevaient l'indemnité qu'ils réclament. La légende du Bayern a déclaré à Sky Germany : "Si un club encore plus grand que Leverkusen met l'argent sur la table que Rudi Voller et l'équipe Leverkusen veulent pour Havertz, alors cet été c'est certain pour moi, Havertz va partir, parce que le le garçon veut naturellement passer à l'étape suivante".

Le champion d'Allemagne en titre a déjà déboursé 60 millions d'euros pour attirer Leroy Sane vers l'Allianz Arena en provenance . Matthaus dit que le président du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, est bien conscient que les fonds pour un autre énorme joueur avec un investissement massif seront limités après l'accord pour Leroy Sané, mais que les finances du club pourraient être améliorées si Thiago Alcantara et David Alaba sont vendus - au milieu des rumeurs suscitées par une foule de clubs de .

"Rummenigge sait exactement ce qu'un accord pour Kai Havertz coûterait - et ce n'est plus possible maintenant après le transfert de Sane", a ajouté Matthaus. "Si Thiago Alcantara et David Alaba devaient quitter le club, le Bayern Munich recevrait des frais de transfert élevés et économiserait sur les salaires des deux. Alors peut-être que cela pourrait suffire pour acquérir un méga-talent". Autrement dit, le Bayern Munich doit dégraisser cet été pour espérer ravir Kai Havertz, sinon les Bavarois pourraient se voir battus par Chelsea, ou un autre des nombreux prétendants, dans la course pour l'international allemand.