Matthaus : "Haaland est un ouragan qui vous souffle dessus"

Le joueur de 20 ans continue de briller en Bundesliga et l'ancien capitaine du Bayern Munich a été stupéfait par ses exploits.

L'ancienne star allemande Lothar Matthaus a déclaré que ce n'était qu'une question de temps avant que l'attaquant du Erling Haaland ne rejoigne l'une des plus grandes équipes du monde. Le joueur de 20 ans a connu un énorme succès en depuis qu'il a rejoint Dortmund en provenance du Red Bull il y a un an, marquant 35 buts en 34 apparitions toutes compétitions confondues avec le BVB.

Erling Haaland a joué un rôle central dans la victoire 3-1 de son équipe contre le samedi, marquant deux fois alors que le Borussia Dortmund revient ainsi à moins de cinq points du leader du championnat, le . L'ancien milieu de terrain du Bayern Munich et de l' , Matthaus, a été étonné par l'impact de l'international norvégien à Dortmund et s'attend à ce qu'il continue de s'améliorer.

"Haaland est le visage de Dortmund et je pense qu'il n'est pas encore à son apogée, mais qu'il apprendra. Il a un plan de vie entièrement axé sur le football" , a écrit Matthaus dans une chronique pour Sky Sport. "C'est une machine. Un ouragan qui vous souffle dessus. Pour moi, il est sensationnel à 20 ans. À un moment donné, il jouera pour l'un des plus grands clubs du monde. Mais j'espère que Dortmund et la l'apprécieront encore quelques années ".

Matthaus voit Rose à Dortmund

"Ce qu'il fait avec sa taille, son dynamisme, sa force et sa passion sur le terrain est de la folie. Techniquement aussi, il a marqué deux buts de manière exceptionnelle. C'est une machine. Wow", a conclu Matthaus. Les résultats de Dortmund se sont stabilisés depuis qu'ils ont limogé l'entraîneur Lucien Favre et mis son assistant, Edin Terzic, sur le banc de touche. Ils ont remporté quatre des cinq matchs auxquels ils ont joué depuis le changement, mais bien que Matthaus ait été impressionné par l'entraîneur de 38 ans, il pense que le patron du , Marco Rose, pourrait être la solution à long terme.

"Marco Rose est certainement l'un des candidats préférés pour les dirigeants du BVB. Je pense que Rose changera de club à un moment donné et je crains même que ce soit après cette saison. Pour moi, cela ressemble beaucoup à un déménagement dans la région de la Ruhr. Sauf que Terzic continue de faire un si bon travail et que la victoire à Leipzig n'est qu'une des nombreuses victoires qui pourraient suivre ", a révélé l'Allemand.

"Ensuite, une révision pourrait avoir lieu et Terzic pourrait gagner encore plus de confiance. Je n'ai pas vu l'équipe de Dortmund jouer comme ça dans un match aussi important depuis longtemps. Les critiques de Mats Hummels semblent avoir eu un impact, l'équipe a fait preuve de beaucoup de caractère et leur buteur miracle était encore une fois un plaisir ", a conclu Lothar Matthaus.