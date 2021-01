Lewandowski : "Klopp ? Le mauvais enseignant à Dortmund"

L'attaquant polonais du Bayern estime que Jurgen Klopp lui a beaucoup appris, même s'il le redoutait quand il était à Dortmund.

Robert Lewandowski a parlé en termes élogieux de sa relation avec Jurgen Klopp, affirmant que l'actuel coach de était comme le «mauvais professeur» qui l'avait propulsé sur la voie de la grandeur.

Après avoir trouvé la vie difficile à l'adolescence, Lewandowski a commencé à marquer régulièrement pour Znicz Pruszkow et Lech Poznan, ce qui lui a valu d'être transféré au en 2010. Les débuts de Lewandowski en ne se sont pas déroulés sans heurts, car il a été joué dans une position inconnue de n ° 10 et connu des moments délicats à l'entraînement sous Klopp.

Les choses sont arrivées à un point critique après une défaite en à Marseille en septembre 2011.

Plus d'équipes

Lewandowski a confronté Klopp et a demandé à son manager ce qu'il attendait de lui. Bien que son Allemand n'ait pas été idéal à ce stade, l'international polonais a compris ce qui était attendu de lui et les choses se sont améliorées au point qu'il a remporté un deuxième titre de avant de s'installer au .

L'article continue ci-dessous

Révélant comment sa relation avec Klopp s'est développée à la Players 'Tribune, Lewandowski a déclaré: «Jurgen n'était pas seulement une figure paternelle pour moi. En tant qu'entraîneur, il était comme le «mauvais» enseignant. Et je veux dire cela dans le meilleur sens du terme. Laisse-moi expliquer. Pensez à vous quand vous étiez à l'école. De quel professeur vous souvenez-vous le plus? Pas celui qui vous a simplifié la vie et qui n'a jamais rien attendu de vous. Non non. Vous vous souvenez de ce mauvais professeur, celui qui était strict avec vous. Celui qui vous a mis la pression et a tout fait pour tirer le meilleur parti de vous. C’est le professeur qui vous a rendu meilleur, non? Et Jurgen était comme ça."

«Il ne s'est pas contenté de vous laisser être un étudiant B, vous savez? Jurgen voulait des étudiants A +. Il ne le voulait pas pour lui. Il le voulait pour vous. Il m'a tellement appris. Quand je suis arrivé à Dortmund, je voulais tout faire rapidement: une passe forte, une seule touche. Jurgen m'a dit de me calmer - de prendre deux touches si nécessaire. C'était totalement contre ma nature, mais avec le temps j'ai commencé à marquer plus de buts. Quand j'ai eu ça, il m'a mis au défi d'accélérer à nouveau. Une touche. Tir. But. Il m'a ralenti pour m'accélérer. Cela semble simple, mais c'était vraiment génial."

Lewandowski a continué de dominer le classement des buteurs après son transfert au Bayern et a été nommé meilleur joueur masculin de l'année 2020 par la FIFA.