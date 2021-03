Mattéo Guendouzi : « Gagner l'Euro et les JO »

Le capitaine des Bleuets nourrit de grandes ambitions pour l'été prochain.

A 21 ans, le milieu de terrain du Hertha Berlin et de l'équipe de France espoirs aura un été très chargé. Avec les Bleuets, il tentera de réaliser le doublé Euro-JO et sur le plan personnel, il devra choisir de rester ou non à Arsenal.

A ce sujet, Mattéo Guendouzi vient d'ailleurs de se confier à nos confrères de France Football. Prêté au Hertha Berlin pour une saison par Arsenal, il ne ferme pas la porte à un retour en Angleterre : « Là, je suis concentré sur ma saison au Hertha Berlin. Ensuite, on fera un point avec mon entourage et les personnes du club pour se poser et discuter de l'avenir. Je suis encore un joueur d'Arsenal. Cet été sera une échéance déterminante. »

Si Guendouzi avait perdu petit à petit la confiance de Mikel Arteta, le coach des Gunners, il se déclare prêt à revenir même si l'entraîneur espagnol est toujours en poste : « Oui, bien évidemment. J'appartiens à Arsenal pour un an encore. »

Interrogé sur ses prochaines échéances avec les Bleuets, Mattéo Guendouzi, sélectionné pour la première phase de l'Euro espoirs, espère de tout cœur remporter cette compétition : « On va faire quelque chose de très grand, j'en ai l'intime conviction ! Je ne vais pas pratiquer de langue de bois et dire que ce serait super bien d'arriver en demies à cet Euro. Non. Avec cette sélection, on y va pour gagner. »

Capitaine des Bleuets, il s'est également exprimé sur son rôle auprès de ses coéquipiers : « Ils savent que je suis toujours là pour eux. Avec moi, ils savent qu'on va aller à la bagarre, qu'on va vouloir gagner les matches, l'Euro et les JO. Ce leadership, c'est naturel chez moi : ce n'est pas parce que j'ai le brassard que je vais inventer un rôle, des phrases, que je vais faire semblant et que je vais donner plus de consignes. Si je suis capitaine, c'est que je suis exemplaire, sur le terrain et en dehors. »