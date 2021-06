Mason Mount a gagné en confiance en portant le brassard

Mason Mount a porté le brassard de capitaine à deux reprises avec Chelsea. Et il a bien l'intention de le porter de nouvelles fois à l'avenir.

Mason Mount estime que son rôle de capitaine occasionnel à Chelsea ne fera que l'aider à se développer en tant que leader, après avoir clôturé une superbe saison avec une victoire en Ligue des champions. Le joueur de 22 ans, joueur de l'année des Bleus, s'est épanoui sous Frank Lampard et Thomas Tuchel. Il a donc été récompensé.

Le jeune anglais a en effet hérité du brassard pour le choc de la FA Cup face à Luton en janvier. Sélectionné avec l'Angleterre pour disputer l'Euro 2020, Mount a reconnu que cet honneur ne faisait que l'inspirer davantage et qu'il était ravi d'avoir l'opportunité de continuer à développer ses compétences en leadership.

"J'ai eu le brassard de capitaine deux fois maintenant et cela me donne une confiance supplémentaire", a déclaré l'ailier sur le site officiel de Chelsea. "J'ai la conviction que je vais bien, mais je peux aussi m'améliorer encore. C'est quelque chose en tant que joueur que vous devez vraiment améliorer".

"C'est quelque chose que j'ai toujours regardé en grandissant"

"J'en apprends de plus en plus sur ce rôle. Je l'avais quand j'étais un peu plus jeune dans les équipes de jeunes où j'ai été capitaine à quelques reprises. (...) Vous devez apporter plus à l'équipe et en tant que capitaine dans un grand club comme celui-ci, avoir cette personnalité et cette voix autour des garçons aide vraiment", a-t-il analysé.

"Vous regardez les joueurs dans le passé qui ont été les meilleurs joueurs et légendes de ce club, des capitaines dont vous pouvez essayer de retirer des choses. C'est quelque chose que j'ai toujours regardé en grandissant et que je regarde toujours maintenant", a enfin assuré Mason Mount, promis à un avenir doré.

Les fans anglais espèrent que la forme de Mount sous Tuchel se traduira sur la scène internationale, où Gareth Southgate a longtemps chanté ses louanges. Après avoir raté les deux matchs d'échauffement de l'Angleterre lors d'une pause imposée par la Ligue des champions, il devrait participer au match d'ouverture contre la Croatie.