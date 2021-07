Martinez reste à la tête de la Belgique

L'Espagnol Roberto Martinez devrait rester à la tête de l'équipe nationale belge malgré l'échec à l'Euro 2020.

Roberto Martinez devrait rester le sélectionneur de la Belgique jusqu'à la Coupe du monde 2022 malgré le nouveau échec subi par la soi-disant génération dorée du pays à l'occasion de l'Euro 2020.

L'équipe des Diables Rouges était considérée par beaucoup comme la favorite pour la gloire continentale, mais elle a une nouvelle fois échoué comme c'était déjà le cas lors des précédentes compétitions. Ils se sont inclinés en quart de finale contre l'Italie (2-1). Un revers qui a amené les suiveurs de l'équipe à se demander si Martinez sera maintenu dans ses fonctions.

Martinez a été lié à plusieurs clubs à travers l'Europe, mais le directeur général de la Belgique, Peter Bossaert, s'attend à ce que l'ancien entraîneur de Wigan et Everton reste dans son rôle actuel. Il a déclaré aux journalistes : "Aujourd'hui, nous commençons les préparatifs pour les matchs de septembre et octobre. Roberto Martinez sera là. Aucune communication officielle ne suivra, mais il n'y a aucune raison de changer le staff."

Les qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar ont déjà commencé, la Belgique a pris sept points lors de ses trois premiers matchs.

Les Diables Rouges sont donc sur la bonne voie pour se qualifier pour une autre phase finale majeure et on peut s'attendre à ce que Romelu Lukaku, Eden Hazard et Kevin De Bruyne soient de la partie lors de ce tournoi planétaire.

Bossaert s'attend donc à ce que Martinez poursuit son travail : "Je n'ai pas le sentiment qu'il va démissionner. Il n'y a aucun problème avec lui pour le moment. Il n'y aura pas de véritable évaluation car, comme pour toute entreprise prospère, nous avons une culture d'évaluation permanente."

Martinez a signé un contrat en mai 2020 qui devrait le mener à la Coupe du monde 2022. Il est resté attaché à cet accord jusqu'à présent, les liens avec Tottenham n'ayant abouti à rien.