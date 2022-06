Martinez : L'Argentine se bat comme des lions pour Messi

Le gardien argentin insiste sur l'immense respect des joueurs de l'Albiceleste pour leur capitaine.

Lionel Messi est le "meilleur du monde" et fait de ses coéquipiers argentins des "lions qui se battent pour lui", déclare Emiliano Martinez, après que la star du Paris Saint-Germain a mené son équipe à la victoire 3-0 contre l'Italie lors de la Finalissima, mercredi.

L'attaquant vétéran a livré une autre performance extrêmement sûre sous les couleurs nationales - sans doute l'une de ses meilleures depuis plusieurs années - alors que l'Albiceleste a démantelé les Azzurri devant une foule comble à Wembley.

"Nous avons le meilleur joueur du monde"

Avec le genre de performance qui laisse penser que l'équipe de Lionel Scaloni pourrait devenir l'un des favoris pour la Coupe du monde 2022 au Qatar plus tard cette année - le plus grand joyau qui manque à la couronne de Messi - Martinez a expliqué pourquoi ses compatriotes feront tout pour lui.

"Il y a un an, nous n'étions rien et aujourd'hui nous sommes candidats [à la Coupe du monde] parce que nous avons gagné des titres", a déclaré Martinez cité par TUDN.

"Nous serons toujours candidats parce que nous avons le meilleur du monde (en Lionel Messi).

"Nous sommes tous des lions qui se battent pour lui !"

Qu'a dit Martinez à propos de la Finalissima ?

La victoire dans la Finalissima - le nom informel donné à la Coupe des champions CONMEBOL-UEFA lors de sa première saison de retour depuis près de trois décennies - a été considérée par certains comme un moindre triomphe que la Copa America, en raison de sa fonction de super coupe.

Mais Martinez n'est pas d'accord et affirme que la victoire de l'Argentine a montré qu'elle était prête à reprendre la compétition après une campagne décevante en Russie en 2018 : "C'était un titre international.

"Pour nous, c'était une finale, nous la prenons comme officiellement entérinée par l'UEFA et cela nous donne un peu plus de confiance. Les gens disaient que nous n'avions pas affronté une grande équipe européenne, ils ont gagné l'Euro et aujourd'hui nous montrons que nous sommes au niveau de tout le monde."