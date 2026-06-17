Martínez identifie la faille du Portugal face au Congo

L'Espagnol Roberto Martínez, sélectionneur du Portugal, a pointé du doigt la raison pour laquelle son équipe n'a pas réussi à remporter son premier match de la Coupe du monde 2026 face à la République démocratique du Congo.

Les Portugais ont dû se contenter d’un match nul 1-1 face à leur adversaire africain, de retour dans la compétition pour la première fois depuis 1974, lors de la rencontre disputée ce mercredi soir dans le cadre de la première journée du groupe 11.

Après l’ouverture du score précoce de João Neves, Yohan Wissa a égalisé dans les tout derniers instants de la première période.

« C’est ça, la Coupe du monde : il faut toujours être prêt », a déclaré Martinez au micro de « BeIN Sports » après la rencontre. « Nous sommes entrés dans le match déjà prêts, mais nous avons connu un passage à vide après avoir marqué le but. »

Il a ajouté : « Nous aurions dû nous créer plus d’occasions, être décisifs devant le but et ne pas relâcher notre effort. Notre problème, c’est que nous n’avons pas marqué le deuxième but. Certes, nous avons dominé la possession, mais le Congo a exploité les contres-attaques. »

« Nous avons bien joué en première période, mais nous aurions dû être plus décisifs en seconde », a-t-il conclu.