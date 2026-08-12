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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Martinez et le duo anglais absents de la Supercoupe d'Europe

Paris Saint-Germain vs Aston Villa
Paris Saint-Germain
Aston Villa
Super Coupe de l'UEFA
U. Emery
E. Martinez
E. Konsa
O. Watkins
France
Angleterre
Autriche
Espagne
Argentine

Fixation de la date de retour du gardien argentin

Aston Villa devra se passer de l'un de ses éléments les plus en vue au moment d'affronter le Paris Saint-Germain, ce mercredi soir, en Supercoupe d'Europe.

L'entraîneur Unai Emery a décidé de ne pas convoquer le gardien argentin Emiliano Martinez pour la rencontre prévue au stade « Red Bull Arena » de la ville autrichienne de Salzbourg. La décision d'Emery intervient peu après la participation de Martinez avec la sélection argentine à la Coupe du monde 2026, où il a perdu la finale face à l'Espagne sur le score d'un but à zéro après prolongation, le 19 juillet dernier dans l'État américain du New Jersey.

Martinez ne sera pas le seul absent d'Aston Villa, puisque Emery a également écarté le duo anglais, le défenseur Ezri Konsa et l'attaquant Ollie Watkins, après que ce trio a disputé la Coupe du monde avec les sélections de leur pays.

Konsa et Watkins ont terminé troisièmes avec l'Angleterre à la suite de la victoire 6-4 contre la France lors de la petite finale, le 18 juillet à Miami.

Emery s'est exprimé sur la décision d'accorder du repos à ce trio, selon le site français RMC : « Je leur ai accordé quatre semaines de vacances, et c'était vraiment nécessaire. »

Super Coupe de l'UEFA
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PSG
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Aston Villa
AVL

Le Néerlandais Marco Bizot, âgé de 35 ans et doublure de Martinez, devrait garder les cages d'Aston Villa face au Paris Saint-Germain ce soir.

Selon des médias argentins, Martinez devrait revenir prochainement à Aston Villa et être prêt à disputer avec l'équipe le match d'ouverture de la Premier League anglaise contre Brighton le 23 août, après que le club aura disputé un dernier match amical contre le Borussia Mönchengladbach samedi prochain.

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