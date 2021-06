Martinez envoie un message à Hazard

Le sélectionneur de la Belgique a envoyé un message très encourageant à son joueur star.

Roberto Martinez a déclaré qu'Eden Hazard avait juste besoin d'ajouter des buts et une dernière passe décisive à son jeu après avoir prouvé sa forme physique à l'Euro 2020.

Eden Hazard se sent fort et heureux selon l'entraîneur de la belgique, qui a exhorté l'attaquant du Real Madrid à tirer parti de sa performance lors de la victoire 0-2 de lundi contre la Finlande.

Après avoir été remplaçant lors des deux premiers matches de la Belgique à l'Euro 2020, Hazard a débuté contre la Finlande et a causé de nombreux problèmes à l'équipe de Markku Kanerva aux côtés de Romelu Lukaku et Jeremy Doku.

Hazard, qui a traversé une saison 2020-21 marquée par les blessures au cours de laquelle il n'a disputé que 14 matches de Liga, a joué les 90 minutes contre la Finlande et a impressionné son entraîneur.

Martínez a apprécié la performance de Hazard

Martínez a déclaré aux journalistes qu'il avait aimé la prestation de l'ailier, mais voulait levoir plus décisif désormais : "Il [Hazard] s'est poussé à fond et a pris de bonnes positions. Il a l'air libre, bougeant à droite et à gauche. Il se sent fort, heureux, son corps réagit bien. La prochaine étape est maintenant de voir Eden avec cette dernière passe, ce tir qui finit au fond des filets. J'ai été ravi de sa performance."

Depuis sa défaite 1-0 contre la France en demi-finale de la Coupe du monde 2018, la Belgique a marqué lors de 33 matches consécutifs toutes compétitions confondues.

La victoire sur la Finlande a permis à la Belgique de remporter les trois matchs de groupe lors de tournois majeurs consécutifs (Coupe du monde 2018 et Euro 2020) et de leur réserver un match de huitièmes de finale contre l'équipe troisième des groupes A, D, E ou F à Séville dimanche.