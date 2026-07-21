Emiliano Martínez, le gardien de l'Argentine, a réagi à la défaite de l'Albiceleste en finale de la Coupe du monde 2026.

La sélection espagnole a été sacrée championne après sa victoire face à l'Argentine sur le score d'un but à zéro, inscrit par Ferran Torres durant les prolongations.

Emiliano Martínez a écrit sur son compte Instagram : « J'ai rêvé que nous la gagnions à nouveau, j'ai rêvé de la ramener en Argentine et d'écrire l'histoire une fois de plus. »

Il a ajouté : « Honnêtement, il est difficile d'expliquer cette douleur, et il ne reste plus qu'à réfléchir attentivement à de nombreuses choses, à voir comment aller de l'avant, et si le moment est venu de me retirer. Je suis vraiment désolé, j'ai tout donné pour aider mon pays et mes coéquipiers. »



