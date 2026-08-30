Martinelli à Al-Hilal : fin du feuilleton et révélation de la date de son arrivée

Al-Hilal a bouclé l'un des principaux transferts de la période des mutations actuelle, après être parvenu à un accord pour engager le Brésilien Gabriel Martinelli, ailier de l'Arsenal anglais, une nouvelle démarche qui reflète les grandes ambitions du club saoudien et son désir de bâtir une ligne offensive composée de noms de premier plan.

Le journaliste italien Fabrizio Romano a confirmé la finalisation du transfert, après avoir écrit sur son compte de la plateforme « X » : « Gabriel Martinelli à Al-Hilal, un accord verbal a été trouvé pour plus de 65 millions d'euros, bonus compris », mettant ainsi un terme aux spéculations qui ont entouré l'avenir du joueur brésilien ces derniers jours.

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Romano a précisé que Martinelli signera un contrat de longue durée avec Al-Hilal, indiquant que le joueur a déjà obtenu l'autorisation de se rendre en Arabie saoudite dans les 24 heures, en vue de finaliser les dernières formalités du transfert, avant l'annonce officielle de son arrivée chez « Al-Zaïm ».

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Le transfert de Martinelli s'inscrit dans un plan offensif complet d'Al-Hilal durant la période des mutations actuelle, après que le club a également bouclé l'engagement de l'Anglais Ollie Watkins, attaquant d'Aston Villa, complétant ainsi les contours d'une grande révolution dans la ligne d'attaque de l'équipe sous la conduite de l'entraîneur italien Simone Inzaghi.

Romano a confirmé que les transferts de Watkins et de Martinelli s'inscrivent dans le plan élaboré au préalable par Al-Hilal, à un moment où l'équipe compte aussi le Néerlandais Crysencio Summerville, ce qui offre à « Al-Zaïm » des options offensives variées alliant vitesse, percussion et puissance dans la surface de réparation.

Avec la conclusion du transfert de Martinelli, Al-Hilal continue d'envoyer ses messages forts sur le marché des transferts, après avoir bouclé l'engagement d'une star brésilienne pour un montant dépassant les 65 millions d'euros. Le joueur se trouve désormais à quelques pas d'arriver en Arabie saoudite, pour entamer un nouveau chapitre de sa carrière sous le maillot d'« Al-Zaïm » et offrir à Inzaghi l'une des principales armes offensives de la nouvelle saison.