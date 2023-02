Le milieu de terrain d'Arsenal, Martin Odegaard, s'est ouvert sur ses difficultés au Real Madrid avant son transfert à Londres.

Odegaard a signé au Real Madrid à l'âge de 16 ans en 2015, au milieu d'énormes attentes. L'adolescent était l'un des jeunes les plus recherchés d'Europe à l'époque, mais il a eu du mal à impressionner dans la capitale espagnole. Odegaard a été prêté quatre fois avant de rejoindre définitivement Arsenal en 2021. Il a pris le temps d'expliquer pourquoi il pense avoir eu des difficultés à Santiago Bernabeu.

Odegaard dit ses vérités

"J'ai cessé de jouer avec l'étincelle qui était typique de mon jeu. J'ai été un peu trop prudent pendant un certain temps. Je me souciais plus de ne pas faire d'erreurs que de jouer mon jeu", a-t-il déclaré à la Players' Tribune. "Et mon jeu a toujours consisté à faire la différence. Jouer la passe difficile. Je peux comprendre pourquoi c'est arrivé maintenant. J'étais encore un petit enfant, mais j'ai appris que vous devez être impitoyable. Vous devez ne pas donner un f***. Il faut montrer son vrai visage sur le terrain."

Odegaard a également parlé des critiques qu'il a reçues de la part des médias pendant sa période au Real Madrid, ajoutant : "Après quelques années, je ne progressais tout simplement pas. La presse s'en est prise à moi parce que je n'étais pas à la hauteur. J'étais une cible facile. Si vous me connaissez vraiment, vous savez que je souris beaucoup, mais je pense que de l'extérieur, mon visage semble parfois plus grincheux que je ne le suis en réalité. C'était plus facile pour eux d'écrire sur mes difficultés d'adaptation. Je me souviens avoir lu un titre comme : "MAINTENANT, C'EST L'HEURE DE LA REUSSITE OU DE L'ECHEC POUR MARTIN ØDEGAARD" et je me suis dit : "Mais j'ai 18 ans !"