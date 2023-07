Anthony Martial pourrait avoir un avenir à Manchester United malgré la recherche constante d'un attaquant

L'attaquant international français a connu une nouvelle campagne marquée par les blessures en 2022-23, avec un temps de jeu limité qui ne lui a permis d'inscrire que neuf buts en 29 apparitions. United est désormais à la recherche d'un nouveau numéro 9, avec des liens avec des joueurs comme Rasmus Hojlund et Harry Kane, mais Martial pourrait encore jouer un rôle dans les plans des Red Devils pour 2023-24.

Ten Hag a répondu aux journalistes qui lui demandaient des nouvelles de Martial, qui n'a pas encore participé à la pré-saison en raison d'une blessure aux ischio-jambiers qu'il a contractée lors de la finale de la FA Cup la saison dernière : "Aujourd'hui, il a participé à l'entraînement de l'équipe, ce qui est très encourageant. Et oui, bien sûr, quand vous avez un joueur dans l'équipe, vous vous attendez à ce qu'il soit disponible et les joueurs doivent prendre la responsabilité d'être disponibles. Mais lorsqu'il ne l'est pas, je dois gérer la situation et montrer que nous pouvons réussir sans cet attaquant. Mais oui, bien sûr, c'est plus facile quand vous avez cet attaquant dans votre équipe parce que je pense que tous les clubs qui gagnent de grands trophées ont des buteurs dans leur équipe".

Pressé de savoir si Martial est toujours dans son esprit, Ten Hag a ajouté : "Nous avons besoin d'une bonne équipe et Anthony Martial est un joueur de football brillant et il va nous aider. Il a marqué des buts et aussi dans d'autres domaines du football comme le pressing, la possession de balle, les combinaisons, c'est un grand joueur et, oui, espérons qu'il sera en forme et qu'il le restera".