Marseille, Villas-Boas s'exprime sur les rumeurs Seri et Guendouzi

Présent en conférence de presse, Andre Villas-Boas a évoqué les dernières rumeurs qui tournent autour de l'OM.

A trois jours de la fermeture du mercato, l’entraîneur de l’OM André Villas-Boas a été sondé sur certaines rumeurs qui entourent son équipe et a été plutôt clair.

AVB a d'abord été interrogé surune arrivée potentielle du milieu de terrain Jean-Michaël Seri, sous contrat avec : "L’ancien de Nice ? Non ", a-t-il rétorqué.

Et en ce qui concerne le Gunner Matteo Guendouzi ? "On ne cherche rien sauf si on a des propositions et des sorties. Guendouzi, je ne sais pas comment s’est sorti ni pourquoi. Ce n’est pas vrai du tout."