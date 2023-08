Marseille sur le point de boucler le transfert de ce défenseur

Marseille active ses pions pour conclure le transfert définitif de ce joueur avant la fin du mercato estival.

Depuis sa nomination comme président de l'Olympique Marseille, Pablo Longoria vient de connaître sans doute le mercato le plus prolifique de son magister. L'espagnol a convaincu son président Franck Mr court de sortir le chéquier cet été pour renforcer considérablement l'effectif phocéen. Ainsi des joueurs de renoms à l'instar de Pierre Emerick Aubameyang et Geoffrey Kondogbia et Joaquin Correa sont arrivés sur le vieux port pour apporter leur expérience. Outre ses expérimentés, Marseille a également attiré dans ses rangs de jeunes talents comme Ilimane Ndiaye et Ismaila Sarr. Mais à 6 jours de la fin du marché estival, l'OM n'a pas encore bouclé son mercato. Le club Phocéen est en passe de boucler cette affaire à 2,5 millions d'euros.

Éric Bailly de retour à Marseille?

Débarqué à Marseille à l'été 2022 en provenance de Manchester United pour un prêt de 10 mois, Eric Bailly est retourné en Angleterre cet été. L'international ivoirien a effectué la préparation de pré saison avec Manchester United puisqu'il a un contrat qui court jusqu'en juin 2024 avec les Reds Devils. Mais barré par la concurrence, le défenseur ivoirien est prié de trouver un nouveau club d'ici le 1er septembre, date de la fermeture du mercato estival. L'ancien joueur de Villarreal pourrait retrouver la tunique marseillaise.

Selon Vézirian, la direction marseillaise a fait une offre 2,5 millions d'euros à Manchester United pour recruter définitivement le défenseur de 29 ans.

Pour l'heure, cette offre de Marseille n'est pas encore acceptée. D’autres clubs à l’instar du Bétis Seville sont également intéressés par le profil du champion d’Afrique 2015.