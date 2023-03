Marseille – Strasbourg : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur OM-Strasbourg.

L'OM doit redevenir le maître du Vélodrome

Après avoir été corrigé par le PSG puis éliminé par Annecy en Coupe de France, à chaque fois au Vélodrome, l'OM est allé s'imposer à Rennes.

Depuis le début de la saison, le club phocéen éprouve des difficultés à domicile. Avec la réception de Strasbourg (16e et premier non-relégable avec 22 points), l'OM (2e avec 55 points) doit éviter un nouveau faux-pas et lancer une nouvelle série de succès.

Date, horaire et lieu de Marseille-Strasbourg

Date : dimanche 12 mars 2023

Ville : Marseille (France)

Stade : Stade Vélodrome

Heure du coup d'envoi : 20h45 heure française

Compétition : 27e journée de la Ligue 1 Uber Eats

Arbitre de la rencontre : Monsieur Jérémie Pignard (France).

Sur quelle chaîne voir le match Marseille-Strasbourg ?

En France, la rencontre entre l'Olympique de Marseille et le RC Strasbourg sera diffusée sur Prime Video.

Le streaming pour voir le match Marseille-Strasbourg

En France, il sera de possible de voir le match Marseille-Strasbourg en streaming sur l'application Prime Video.

Les compositions probables de Marseille-Strasbourg

Après trois semaines d'absence, Samuel Gigot a fait son retour à l'entraînement mais il ne devrait pas être titularisé face à Strasbourg. C'est donc avec une défense à trois composée de Kolasinac, Balerdi et Mbemba que l'OM devrait évoluer.

Sur le plan offensif, Amine Harit, blessé de longue date, est forfait pour cette rencontre tandis que Cengiz Ünder, fiévreux, est incertain.

Du côté de Strasbourg, Frédéric Antonetti devrait pouvoir compter sur le retour de deux joueurs absents face à Brest : le milieu de terrain Morgan Sanson et le défenseur Alexander Djiku. En revanche, Ismaël Doukouré est suspendu tandis que Jean-Ricner Bellegarde et Maxime Lemarchand sont blessés.

L'équipe probable de Marseille : Lopez - Kolasinac, Balerdi, Mbemba - Nuno Tavares, Veretout, Rongier, Clauss - Ünder ou Malinovsky, Sanchez, Guendouzi.

L'équipe probable de Strasbourg : Sels - Guilbert, Perrin, Nyamsi, Djiku, Sobol - Sanson, Aholou, Liénard - Diallo, Gameiro.

Les statistiques à connaître avant Marseille-Strasbourg

● L'OM n'a perdu aucun de ses 16 derniers matches face à Strasbourg toutes compétitions confondues (9 victoires, 7 nuls) et peut établir la nouvelle plus longue série de son histoire face à un même adversaire (16 également face au Red Star entre 1968 et 1982).

● L'OM est invaincu lors de ses 14 dernières réceptions de Strasbourg en Ligue 1 (10 victoires, 4 nuls), s'inclinant pour la dernière fois face aux Alsaciens le 14 mars 1997 (0-1).

● L'OM compte 55 points après 26 matches de Ligue 1 2022-2023. Sous l'ère de la victoire à 3 points (depuis 1994-1995), seules 4 des 24 équipes qui ont empoché 55 points ou plus après 26 rencontres ont terminé hors du Top 2 : Monaco en 2003-2004 (55, 3e), Nice en 2016-2017 (56, 3e), Marseille en 2017-2018 (55, 4e) et Lyon en 2020-2021 (55, 4e).

● Strasbourg ne compte que 22 points après 26 matches de Ligue 1 2022-2023. Depuis le retour à 20 clubs en 2002/03, seules 2 des 12 équipes ayant affiché ce total exact de points à ce stade de la compétition ont terminé en dehors des 4 dernières places : Toulouse en 2003-2004 (16e) et Troyes la saison dernière (15e).

● L'OM affiche une moyenne de seulement 1.77 point par rencontre à domicile en Ligue 1 2022-2023, contre 2.46 à l'extérieur. Depuis que le nouveau Vélodrome a été inauguré en août 2014, c'est la 3e fois que l'OM possède une moyenne plus faible sur ses terres qu'en déplacement sur une saison dans l'élite (2015-2016, 2021-2022, 2022-2023), alors que ce n'était arrivé qu'une seule fois lors des 64 précédentes saisons auparavant.

● Au XXIe siècle, Strasbourg a perdu 15 de ses 19 déplacements chez une équipe classée dans les 2 premiers de Ligue 1 avant le début de la journée, pour une victoire à Bordeaux en août 2002 et 3 nuls (à Lille en novembre 2004, à Paris en avril 2019 et à Lille en février 2021).

● L'OM n'a remporté que 47% de ses matches face à une équipe alignant une défense à 3 centraux au coup d'envoi toutes compétitions confondues cette saison (7/15 – 2 nuls, 6 défaites), contre 71% face à celles qui se présentaient dans une défense à 2 centraux (15/21 – 3 nuls, 3 défaites).

● Seul Lorient (43) a subi plus de tirs faisant suite à une récupération haute que Marseille (39) en Ligue 1 cette saison, tandis que Strasbourg affiche le 4e total de tirs tentés de la sorte dans l'élite (36, mais 0 but).

● Pau Lopez avait délivré pour Bamba Dieng lors du match aller l'une de ses 2 passes décisives avec Marseille en Ligue 1 (la 2e étant à destination de Cengiz Ünder à Brest le 13 mars 2022). Depuis ses débuts la saison dernière, il est le gardien qui a réussi le plus de clean sheets en Ligue 1 (19 en 51 rencontres).

● Le nouveau coach de Strasbourg Frédéric Antonetti affiche une moyenne de 0,86 point par match en tant qu'entraîneur face à Marseille en Ligue 1 (5 victoires, 9 nuls, 14 défaites), soit la plus faible de sa carrière parmi les équipes qu'il a affrontées au moins 3 fois.