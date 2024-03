Marseille - Nantes : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Marseille et Nantes seront aux prises dimanche pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La Ligue 1 entre déjà dans sa dernière ligne droite. Une période décisive pour tous les clubs, certains devant conforter leur place au classement et d’autres, essayer d’assurer leur maintien dans l’élite. Ces deux enjeux se retrouvent notamment dans le choc entre l’Olympique de Marseille et le FC Nantes. Les deux équipes s’affrontent dimanche à l’occasion de la 25e journée du championnat français.

L’OM doit éviter le piège de Nantes

L’Olympique de Marseille est en grande forme ces dernières journées. Les Phocéens restent sur une victoire écrasante contre Villareal en 8es de finale aller de la Ligue Europa. Ce qui porte désormais à quatre, le nombre de victoires consécutives de l’OM toutes compétitions confondues (deux en Ligue 1, ndlr) depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset. 7e au classement, l’OM (36pts) compte bien poursuivre cette série afin de rester collé aux places européennes. Une victoire face à Nantes permettrait notamment aux Marseillais de se rapprocher du 5e, Nice (40pts). Toutefois, il faudrait éviter de tomber dans l’excès de confiance avant d’affronter des Canaris, capables du meilleur comme du pire.

Le FC Nantes alterne le bon et le moins bon depuis quelques semaines, à l’image de l’ensemble de sa saison. Les Canaris ont remporté deux de leurs cinq derniers matchs en Ligue 1 et se sont inclinés lors des trois autres. 14e au classement, Nantes (25pts) est encore loin d’assurer son maintien et est sous la menace constante d’une descente dans la zone rouge. Par conséquent, les hommes de Jocelyn Gourvennec doivent remporter leur prochain match pour se donner un peu d’air. Une tâche moins facile face à un OM en confiance.

Horaire et lieu de match

Marseille – Nantes

25e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Orange Vélodrome

A 20h45 française

Les compos probables du match OM – Nantes

OM : Lopez - Clauss, Mbemba, Balerdi, Merlin - Kondogbia, Veretout, Harit - Sarr, Ndiaye, Aubameyang

Nantes : Lafont - Coco, Castelletto, Pallois, Zeze, Cozza - Mollet, Augusto, Chirivella - Mohamed, Simon

Sur quelle chaîne suivre le match OM – Nantes ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le FC Nantes sera à suivre ce dimanche 10 mars 2024 à partir de 20h45 sur Amazon Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe.