Marseille - Nantes : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Après plusieurs semaines sans championnat, l’Olympique de Marseille retrouve enfin la Ligue 1. Ce dimanche 4 janvier, à 15 h, les Phocéens accueillent le FC Nantes pour le compte de la 17ᵉ journée. Un rendez-vous qui marque le début de la nouvelle année civile, avec des enjeux très différents pour les deux formations.

D’un côté, Marseille veut confirmer son statut de candidat sérieux au podium. De l’autre, Nantes tente de survivre dans une zone rouge de plus en plus étouffante. Le décor est planté, le Vélodrome aussi.

Marseille pour repartir fort en 2026

L’OM aborde ce match avec une idée claire en tête : engranger rapidement des points pour rester dans le haut du classement. Troisième de Ligue 1 à mi-saison, le club marseillais affiche des chiffres solides. Trente-six buts inscrits, une différence positive et une constance rare à domicile.

Au Vélodrome, Marseille avance avec autorité. Les Olympiens restent invaincus lors de leurs douze dernières rencontres à domicile en Ligue 1, avec dix victoires et deux nuls. Une série en cours, la plus longue actuellement dans le championnat. Face à Nantes, la dynamique parle aussi d’elle-même : cinq succès consécutifs à domicile, avec au moins deux buts marqués à chaque fois, et une série de onze matchs d’affilée avec un but inscrit contre le FCN sur cette pelouse.

Sous la houlette de Roberto De Zerbi, l’OM veut prolonger l’élan observé en fin d’année, notamment après un large succès en Coupe de France.

Nantes dos au mur

La situation reste bien plus délicate pour les Canaris. Dix-septièmes avant cette journée, les Nantais traversent une période sombre. Trois défaites de suite en Ligue 1, une attaque en panne d’inspiration et une défense souvent exposée, surtout loin de la Beaujoire, même si Nantes est la seule équipe à avoir obtenu plus de points à l'extérieur (6) qu'à domicile (5) en Ligue 1 cette saison.

Se déplacer à Marseille dans ce contexte ressemble à un défi majeur. Pour espérer exister, Nantes devra afficher une solidité nouvelle, couper les circuits marseillais et accepter de souffrir longtemps. Chaque point compte désormais dans la lutte pour le maintien.

Sur quelle chaine suivre le match OM - Nantes

Horaire et lieu du match OM - Nantes

VLa rencontre entre l'OM et Nantes se joue ce dimanche 4 janvier 2026 à partir de 15h, heure française, au Stade Orange Vélodrome.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de l'OM

À l’approche de cette 17e journée de Ligue 1, l’OM sait qu’un succès lui permettrait de maintenir la pression sur le PSG. En conférence de presse, Roberto De Zerbi a surtout livré des nouvelles rassurantes concernant son groupe. L’entraîneur marseillais a confirmé les retours d’Amine Gouiri, de Hamed Junior Traoré et de Pierre-Emerick Aubameyang, ce dernier ayant retrouvé le club après l’élimination précoce du Gabon à la CAN. Seule absence notable à signaler : Nayef Aguerd, toujours engagé avec le Maroc, qui manquera donc ce rendez-vous.

Le technicien italien a détaillé la situation de son effectif en insistant sur l’importance de ces renforts, tout en évoquant le cas d’Aguerd : « Il manque juste Aguerd. On parle beaucoup au téléphone, on le soutient ». Il a ensuite confirmé plusieurs retours majeurs, notamment celui de Gouiri, autorisé par le corps médical à réintégrer le groupe, ainsi que ceux de Hamed Traoré et de Facundo Medina. De Zerbi a rappelé le rôle central de ces joueurs dans son dispositif, soulignant leur poids dans l’équilibre collectif. « (Amine) Gouiri a eu l'accord du chirurgien pour qu'il puisse réintégrer le groupe. (Hamed) Traoré et (Facundo) Medina sont aussi de retour… Medina est un joueur important, comme le sont Traoré et Gouiri », a déclaré le technicien italien.

Dans cette configuration, Marseille pourrait s’articuler autour de Rulli dans les buts, avec une ligne défensive composée de Weah, Balerdi, Pavard et Palmieri. Le milieu serait animé par Højbjerg, Vermeeren et O’Riley, tandis que Greenwood, Aubameyang et Paixão formeraient le trio offensif.

Infos sur l'équipe de Nantes

De son côté, le FC Nantes devra composer sans deux éléments importants. Mostafa Mohamed et Chidozie Awaziem sont absents, tous deux retenus avec leur sélection nationale pour la Coupe d’Afrique des nations. Une situation attendue, mais qui réduit les options d’Ahmed Kantari à un moment clé de la saison. Pour autant, l’actualité nantaise ne se limite pas à ces forfaits. Louis Leroux et Herba Guirassy ont repris l’entraînement collectif cette semaine et sont de nouveau candidats pour figurer dans le groupe face à l’OM. Un renfort apprécié par le staff, comme l’a souligné Ahmed Kantari en conférence de presse, se voulant rassurant : « Tout le monde est sur le pont ».

Autre point marquant, la présence de Rémy Cabella dans le groupe. Officialisé récemment par le FC Nantes, l’ancien Marseillais pourrait retrouver le Vélodrome dès ce week-end, un retour symbolique pour une recrue attendue pour son expérience et sa qualité technique.

En revanche, Ignatius Ganago ne devrait pas être opérationnel pour cette rencontre. L’entraîneur nantais a précisé que l’attaquant devait encore passer une série de tests afin d’évaluer précisément son état physique, le club privilégiant une reprise progressive et sécurisée.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

