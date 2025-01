Marseille - Lille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Marseille vs Lille

L’Olympique de Marseille et le LOSC s’affrontent en 16es de finale de Coupe de France, ce mardi soir. Les dernières infos ici.

Le Stade Orange Vélodrome s’apprête à vibrer pour les 16èmes de finale de la Coupe de France ce mardi 14 janvier. L’Olympique de Marseille, en excellente forme actuellement, accueille une équipe de Lille en quête de rachat après plusieurs contre-performances. Ce match sera l'occasion de départager deux formations qui se sont déjà croisées en décembre en championnat, une confrontation qui s'était soldée par un nul 1-1.

Marseille en quête de trophée

Sans campagne européenne cette saison, les Phocéens ont mis l’accent sur les compétitions nationales. Enchaînant les bons résultats, l’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi vient de conforter sa deuxième place en Ligue 1 après une victoire précieuse à Rennes (2-1) ce week-end. Sur une série impressionnante de 6 victoires en 7 matchs, le club basé dans les Bouches-du-Rhône voit dans cette Coupe de France une réelle opportunité de décrocher un titre. Lors du tour précédent, Marseille s’était imposé avec autorité face à l’AS Saint-Etienne (0-4).

Lille, solide mais en difficulté offensive

Les Dogues, quant à eux, peinent à convaincre en Ligue 1 depuis la reprise. Avec un troisième match nul consécutif après leur 0-0 contre Auxerre, l’équipe dirigée par Bruno Génésio reste toutefois difficile à manœuvrer (seulement deux défaites en Ligue 1 cette saison). En Coupe de France, Lille a dû batailler pour venir à bout de Rouen (0-1) et devra montrer plus d’efficacité pour espérer écarter un OM en pleine confiance.

Horaire et lieu du match

Marseille - Lille

16e de finale Coupe de France

Lieu : Stade Orange Vélodrome

A 21h10, heure française

Les compos probables du match Marseille - Lille

Marseille : Rulli - Murillo, Balerdi, Cornelius - Luis Henrique, Højbjerg, Rongier, Merlin - Greenwood, Rabiot - Maupay

Lille : Chevalier - Meunier, Diakité, Alexsandro, Bakker - Bouaddi, André - Cabella, Haraldsson, Sahraoui - David

Sur quelle chaîne suivre le match Marseille - Lille ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Lille sera à suivre ce mardi 14 janvier 2025 à partir de 21h10 sur la plateforme BeIN Sports 1 et sur France 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN CONNECT.