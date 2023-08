Marseille : Cette légende veut revenir au club

Après avoir porté les couleurs de l'OM en tant que , cette légende vivante du club veut effectuer son retour. Cette fois comme entraîneur.

À l'instar de Basile Boli, Didier Deschamps, de Didier Drogba ou encore de Mamadou Niang, ils sont nombreux ces joueurs qui ont fait la fierté de l'Olympique de Marseille. Joueur de l'OM entre 2005 et 2010, Mamadou Niang a laissé des souvenirs inoubliables sur le Vieux Port. L'attaquant sénégalais a notamment inscrit une kyrielle de buts (100 buts en 258 matchs) avec Marseille. Il a également contribué notamment au dernier sacre en Ligue 1 en 2009. Plusieurs années après la fin de son aventure marseillaise, l'ex Lion du Sénégal rêve d'effectuer son retour au club.

Niang entraîneur à Marseille ?

Invité de l'émission J+1 sur Canal +Sport, Mamadou Niang a exprimé clairement son envie de devenir entraîneur des attaquants de Marseille. "Si je suis intéressé par le poste d'entraîneur des attaquants à l'OM ? Pourquoi pas, on en discute. Je suis très proche du président Pablo Longoria et de son assistant Pedro (Iriondo), on échange souvent. Pour l'instant ce n'est pas d'actualité, mais pourquoi pas dans un futur proche. On se rencontre souvent (avec Longoria), vu que je vis à Marseille. On a souvent l'occasion de se rencontrer et même parfois de déjeuner ensemble. Il a l'intention de faire revenir pas mal de joueurs au sein du club, donc pourquoi pas... », a révélé Mamadou Niang sur Canal + Sport Afrique. Reste à savoir s'il trouvera finalement un accord avec Pablo Longoria, le patron de l'OM.