Marseille : Cet attaquant séduit les fans

Sous les ordres de Marcelino, ce talentueux attaquant rayonne. Il vient d’être élu joueur du mois d’août par les fans de l’OM.

A Marseille, le début de saison est mitigé. Après l’échec cuisant en préliminaire de la Ligue des Champions contre le Panathinaïkos, l’OM réalise un parcours plutôt intéressant en Ligue 1. Après 3 journées, le club Phocéen se retrouve à la 3éme place avec 8 points derrière le PSG (8 points). Ce bon début en Ligue 1 du club Phocéen est lié à la belle forme de Vitinha. Alors que Pierre Emerick Aubameyang est attendu pour porter le secteur offensif marseillais, c’est plutôt Vitinha qui séduit le plus les fans en ce début de saison. Recrue la plus chère (32 millions d’euros) de l’histoire de l’OM, l’attaquant portugais rayonne sous les ordres du technicien espagnol Marcelino qui lui fait désormais confiance. En 4 rencontres, le joueur de 23 ans a inscrit 2 buts. Outre ses réalisations, c’est surtout ses mouvements et ses activités incessantes sur le front de l’attaque marseillaise qui sont remarquables. Et c’est à juste titre qu’il vient d’être nommé par ses fans, meilleur joueur du mois d’août.

Vitinha élu joueur du mois de Marseille

« Très content, je vais faire la même chose. Travailler, continuer à bien jouer, marquer des buts. L’équipe travaille bien aussi pour gagner les matchs et continuer à progresser. Je n’ai pas de but préféré. Moi je préfère juste marquer des buts. C’est vrai qu’un but peut être plus joli qu’un autre, mais ça reste un but au final et ça c’est le plus important », a déclaré Vitinha sur le compte X du club après ce titre honorifique.

Le lusitanien a tenu également à remercier ses supporters.« Je dis merci beaucoup aux supporters. Dès que je suis arrivé à Marseille les supporters ont tout le temps été derrière moi et je suis très content. Un grand merci beaucoup à tous les supporters » a-t-il ajouté.