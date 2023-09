Marseille : Ce milieu a demandé son transfert

Arrivé il ya de cela 6 mois à Marseille, ce milieu de terrain a demandé à s'en aller cetété. Mais il est finalement retenu contre son gré.

Azzedine Ounahi n'a pas participé au match nul (1-1) réalisé par Marseille vendredi contre le FC Nantes en ouverture de la quatrième journée de Ligue 1. L'international marocain laissé sur le banc par Marcelino aurait dû quitter la formation phocéenne cet été si ses dirigeants avaient pu accéder à sa demande. D'après le média marseillais, La Minute OM, le milieu de terrain de 23 ans avait des envies de départs. Ce dernier aurait évoqué sa situation avec Pablo Longoria et aurait demandé à partir avant la fin du mercato estival. Mais finalement aucun club ne s'est réellement prononcé pour récupérer le Lion de l'Atlas qui a signé à Marseille il y a six mois en provenance d'Angers. Il doit désormais cravacher dur pour gagner ses galons au sein du club phocéen.

Ounahi, mal barré

La concurrence à Marseille au milieu de terrain est très forte. Avec les arrivées de Geoffrey Kondogbia, ajouté aux cadres comme Jordan Veretout et Valentin Rongier, Azzedine Ounahi se retrouve dans une situation compliquée. Le dernier dispositif tactique de 4-4-2 mis en place par Marcelino contre le FC Nantes vendredi n'arrange pas non plus l'ancien angevin qui doit devoir se battre pour gagner sa place dans l'entrejeu marseillais. « C'est le Coach qui prend ses décisions sur le terrain, mais il n'y a aucun sujet sur Ounahi, il va continuer avec nous. C'est au joueur d'être compétitif aux entraînements et de gagner sa place. » a lancé le président marseillais à l’endroit du natif de Casablanca. La balle est désormais dans son camp.