Marseille, c'est honteux

En 15 matchs cette saison, Gennaro Gattuso a dû se contenter de 21 points. Un bilan rachitique.

Réduit à dix tôt dans la rencontre, l'OM a dû concéder le nul vendredi contre Metz (1-1), au Vélodrome, en ouverture de la 21e journée de Ligue 1. Si son équipe reste sur une série inquiétante, Gennaro Gattuso veut continuer à croire à une éventuelle qualification en C1. Pourtant, ses chiffres sont loin d'être bons... Et son bilan chiffré inquiète.

En effet, le bilan de Gennaro Gattuso en 15 matchs de Ligue 1 est le moins bon pour un coach de l'OM (ayant atteint ce seuil de rencontres disputées) depuis José Anigo en 2014, alors que certaines sources s'élèvent pour demander un départ du tacticien italien.

Un bilan peu satisfaisant

Ainsi, en 15 sorties, Gennaro Gattuso a dû se contenter de 21 unités glanées et pas une de plus. Malgré une série de 4 victoires de rang, sa formation a concédé au total 6 nuls et 4 défaites en championnat depuis septembre (le premier match de l'Italien avait abouti à un revers 3-2 sur la pelouse de l'AS Monaco dans le cadre de la 7e journée).

L'article continue ci-dessous

"On peut parler d'une mini-crise. On ne gagne pas depuis cinq matchs et ça peut sembler utopique de parler de cette quatrième place. Mais si je ne crois pas à cet objectif, je rentre à la maison", a expliqué le coach transalpin à la presse vendredi soir.