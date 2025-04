Marseille - Brest : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Un match crucial se prépare entre Marseille et Brest ce dimanche soir : enjeux européens, compositions, diffusion... Voici tout ce qu’il faut savoir.

Le Stade Orange Vélodrome sera le théâtre d’une rencontre déterminante pour la 31e journée de Ligue 1, ce dimanche 27 avril. L’Olympique de Marseille accueille le Stade Brestois dans un duel où chaque point pourrait s'avérer décisif, notamment pour les ambitions européennes des Phocéens.

Une bataille pour l’Europe

Marseille, solidement accroché à la deuxième place du classement avec 55 points, poursuit son objectif : décrocher une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Cependant, la pression est maximale. Monaco et Nice, à seulement un point derrière, ne laissent aucun répit aux hommes de Roberto De Zerbi. Dans une course aussi serrée, tout faux pas pourrait coûter cher.

De son côté, Brest, neuvième avec 44 unités, nourrit encore l’espoir d’une fin de saison folle. Malgré quelques contre-performances récentes, le club breton sait qu’un exploit au Vélodrome pourrait raviver la flamme européenne.

Les dynamiques avant la rencontre

L’OM aborde cette affiche avec confiance. Après avoir corrigé Montpellier sur le score sans appel de 5-1, les Marseillais semblent avoir retrouvé leur allant après plusieurs semaines sombres. En préparation intensive du sprint final à Rome sous l’impulsion de De Zerbi, le groupe affiche une belle unité. Greenwood, auteur de 18 buts cette saison, s’impose comme le principal atout offensif, tandis que Gouiri reste un danger constant.

À l’inverse, Brest connaît un léger passage à vide. Un nul spectaculaire à Saint-Étienne (3-3) et une défaite face à Lens (1-3) lors de la récente journée ont interrompu une belle série d’invincibilité. La défense brestoise devra élever son niveau face à l'une des attaques les plus prolifiques du championnat, dans une ambiance qui s’annonce bouillante.

Horaire et lieu du match

Marseille - Brest

31e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Orange Vélodrome

A 20h45, heure française

Les compos probables du match Marseille - Brest

Marseille : Rulli - Kondogbia, Cornelius, Murillo - Luis Henrique, Höjbjerg, Bennacer, Merlin - Greenwood, Rabiot - Gouiri

Brest : Coudert - Lala, Chardonnet, Le Cardinal, Haïdara - Camara, Lees-Melou, Magnetti - Pereira Lage, Ajorque, Sima

Sur quelle chaîne suivre le match Marseille - Brest ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Stade Brestois sera à suivre ce dimanche 27 avril 2025 à partir de 20h45 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et de regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.