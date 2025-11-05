Marseille - Atalanta, les compos officielles

Malgré le statut de favori du club phocéen face à une Dea actuellement en crise sportive (six matchs sans victoire), l'entraîneur Roberto De Zerbi doit faire face à une cascade d'absences. Balerdi, Weah, et Nadir sont forfaits, tandis que Medina, Gouiri, Junior Traoré, et Geoffrey Kondogbia sont blessés.

S'ajoute à cela la suspension d'Emerson Palmieri. Un doute subsiste également quant à la titularisation d'Aguerd, qui pourrait céder sa place à Egan-Riley en défense centrale aux côtés de Pavard.

Beaucoup de blessés à l'OM

Pour ce match crucial, où l'OM cherche à rétablir un bilan équilibré, la composition marseillaise voit ainsi Rulli dans les buts, protégé par Murillo et Garcia sur les côtés. Au milieu, RDZ devrait aligner une doublette Vermeeren-Hojbjerg, permettant à O’Riley d’évoluer en numéro 10, laissant Gomes sur le banc. En attaque, Aubameyang serait préféré au jeune Vaz en pointe, soutenu par Greenwood à droite et Paixao à gauche.

Du côté de l'Atalanta, l'entraîneur Juric, dont le poste est menacé, opte pour une défense à cinq devant Carnesecchi, composée notamment de Kossounou, Hien, et Djimsiti, encadrés par Zappacosta et Bellanova. Le double pivot sera formé par Ederson et Pasalic, tandis qu'en attaque, Samardzic et Sulemana apporteront leur soutien à Lookman. Malgré son statut de favori, l'OM devra se méfier de cet adversaire acculé.

Les compositions probables :

Marseille (4-2-3-1) : Rulli – Murillo, Pavard, Aguerd, Garcia – Vermeeren, Højbjerg – O’Riley, Greenwood, Paixão – Aubameyang Atalanta (5-3-2) : Carnesecchi – Zappacosta, Kossounou, Hien, Djimsiti, Bellanova – Ederson, Pašalić, Samardžić – Lookman, Sülema­na