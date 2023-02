Marseille - PSG : Tudor, Marquinhos et toutes les réactions

Découvrez toutes les réactions du choc entre l'OM et e PSG ce mercredi soir.

Marquinhos (défenseur du PSG sur Bein Sports) :

« Un objectif qui s’envole ? Oui c’est un match de Coupe, il fallait gagner. Il nous a manqué des choses. Maintenant c’est le moment de fermer la bouche et continuer à travailler. On sait qu’il faut beaucoup s’améliorer si on veut réussir des choses cette saison. Faut être mieux organisés et jouer mieux. Ils ont mis beaucoup d’engagement. Déjà un trophée qui s’envole, ça fait mal. Le Bayern ? Chaque match a son histoire. C’est vrai que ce n’est pas notre meilleure période, mais il faut rester tranquille. On a beaucoup gagné, il faut savoir aussi perdre. Prendre la parole dans le vestiaire ? Oui, toujours. Quand il faut je suis là. On restera ensemble. On sait que ça parle beaucoup à l’extérieur et ça ne sert à rien qu’on perde la confiance entre nous ».

Christophe Galtier (entraineur du PSG sur BeIn Sports) :

« Oui, c’est une grosse déception. Match à élimination directe et c’était l’un de nos objectifs. Malheureusement, on est battus ce soir par une belle équipe de l’OM. C’est une période difficile. On s’est créé peu de situations après la pause. Malheureusement, on prend ce 2e but sur une touche dans nos 20 mètres. Et contre un bloc bas ensuite, on a eu du mal à développer notre jeu. Des enseignements pour le Bayern ? On va voir l’état de forme des uns et des autres et les enchainements des matches. S’il y a des bobos ou pas. Evidemment que dans la préparation de la rencontre, on avait l’envie et l’ambition de se qualifier. Il faut tirer les enseignements de ce match. Autant il y a eu des situations favorables en 1e, autant en 2e pas assez. Les joueurs sont évidemment très déçus. Accablés. Il faut remobiliser et continuer à travailler. Se concentrer sur nous-mêmes. Pour trouver de l’énergie afin d’être plus performants ».





Mattéo Guendouzi (milieu de terrain de l’OM sur BeIn Sports) :

« Les fans sont exceptionnels. Ils nous poussent depuis le début de la saison et encore plus aujourd’hui. C’est un Classico qu’on avait à cœur de gagner pour eux. On mérite cette victoire, on a tout donné sur le terrain. Tudor ? En début de saison, c’était compliqué car on a changé de philosophie. Il a fallu un temps d’adaptation. Maintenant, tout le monde comprendre ce qu’il doit faire. On fait un pressing très haut et aller chercher l’adversaire. Ça demande beaucoup d’efforts. On est prêts physiquement. La présence de Mbappé aurait-elle changé quelque chose ? C’est une bonne question, mais non, car en championnat on est allés les chercher haut aussi. Mais c’est sûr qu’il fait très mal sur les transitions offensives. Mais on a confiance en nous et en défenseurs. On est qu’en quarts de finale. On a éliminé le PSG, mais il reste encore des matches. On veut aller au bout ».

Igor Tudor (entraineur de l’OM sur BeIn Sports) :

« C’était un très beau match. Les gars sont vraiment morts sur le terrain. Face à Paris, ce n’est jamais facile, mais on l’a fait. L’atmosphère ? Fabuleuse. Ce peuple et ce stade mérite ce genre de victoires. Favori de la compétition ? Ce concept n’existe pas dans le football. Je ne l’aime pas ».