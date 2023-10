Marquinhos répond aux détracteurs du Brésil

Sous le feu des critiques avec la Seleçao, Marquinhos a tenu à mettre les choses au clair.

Depuis son élimination en quarts de finale du Mondial 2022 face à la Croatie, le Brésil peine à se montrer à son avantage. La bande à Neymar a connu quelques déceptions ces derniers mois. Elle a d’abord perdu contre le Maroc (2-1, 25 mars), puis face au Sénégal (2-4, 20 juin) avant d’être accrochée par le Venezuela (1-1, 13 octobre). En conférence de presse avant le déplacement en Uruguay ce mercredi, Marquinhos a répondu aux critiques essuyées par la sélection brésilienne.

La mise au point de Marquinhos

« Le football suscite l'émotion, le bonheur, les sentiments des gens. C'est pour cela que le football est si important et si merveilleux. Il apporte tant de joies et de surprises, mais aussi des moments difficiles. Et nous, dans le vestiaire, nous devons savoir gérer ces hauts et ces bas, ne pas laisser l'euphorie nous faire perdre pied. Mais nous ne pouvons pas non plus laisser les moments difficiles, les critiques et les mauvaises passes nous faire perdre notre confiance et la direction que nous voulons donner à nos objectifs », a tonné le capitaine du Paris Saint-Germain.

Vitor Silva / CBF

« Nous sommes très conscients »

Marquinhos ne s’est pas arrêté là. Il en a profité pour rappeler aux détracteurs de la Seleçao que les joueurs sont bien conscients de leurs insuffisances. « La chose la plus importante est d'avoir un retour d'information de la part de notre sélectionneur tous les jours, avec des vidéos et des conversations, et nous-mêmes, les joueurs, nous savons où nous pouvons nous améliorer, quand nous avons bien fait et quand nous n'avons pas fait, nous en sommes très conscients. Et nous savons où nous voulons aller », a poursuivi le Parisien.

« Parfois, la route est cahoteuse, nous avons vu des équipes qui n'ont peut-être pas commencé le cycle parmi les meilleures, mais qui ont ensuite remporté la Coupe du monde. Le plus important est donc de continuer à grandir, de trouver notre identité dans ce nouveau cycle. Les résultats sont importants pour nous rassurer, mais nous savons que nous avons fait de bonnes choses et que nous devons les conserver, et que les choses qui n'ont pas fonctionné, nous devons les écarter et les améliorer pour que les mêmes erreurs ne se reproduisent pas », a conclu Marquinhos.

Par Bour-Han Amoussa