Le premier choc de l’année en Ligue 1, opposant Lyon au PSG, s’est soldé sans vainqueur ce dimanche. Lyon a longtemps mené à la marque, avant de se faire rattrapper au score à un quart d’heure du terme. Au coup de sifflet final, les sentiments des deux côtés étaient partagés mais globalement c’est la satisfaction qui a prédominé dans les deux camps.

Mauricio Pochettino (entraineur du PSG sur Amazon Prime) : On a pris un but facile, et ça change complètement notre façon de jouer. Leur plan de jeu était d’éviter de nous donner de la profondeur. Ils attendaient notre erreur et ont réduit les espaces. Et quand on est mené, on veut revenir vite. Mais on a fait des erreurs. En seconde période, on a été mieux. Et on a trouvé le moyen d’avoir des occasions. Globalement, on a été meilleur que Lyon. Parfois, on a trop forcé à jouer dans les petits espaces. En deuxième, avec les jeunes, c’était mieux. Et on a eu plus d’agressivité dans notre façon de jouer. Mais en 1e on a joué trop lentement et c’était difficile de trouver la solution. Si c’est important pour le match du Real ? On ne connait jamais les conditions qu’on aura dans un mois. On est dans une période folle. Le plus important c’est de nous adapter chaque jour. Mais c’est pas seulement pour nous mais pour toutes les équipes. Ramos ? Il y a de la concurrence pour tous. C’était juste un choix de jouer avec Marquinhos et Kimpembe. Il pourrait peut-être jouer les prochains matches. Mais il n’a aucun problème de santé.

Thilo Kehrer (défenseur du PSG sur Amazon Prime) : « On prend un point ce soir. On voulait gagner. On peut faire mieux et on doit faire mieux. On doit bien analyser ce qu’on a fait et surtout avancer. Le point, on doit l’accepter. On voulait gagner, on le sait. Mais on sait aussi que Lyon est une bonne équipe. Toujours difficile à affronter, avec beaucoup de duels et intensité. Mais on a une mentalité qui est bien et on ne lâche jamais. On est fort dans ça ».

Marquinhos (défenseur du PSG sur Amazon Prime) : « C’était le premier match de l’année pour beaucoup de joueurs. On a essayé de faire notre mieux. C’est une équipe incroyable en face, ils nous ont mis en difficulté. On a eu le ballon et quelques occasions et on n’a pas réussi à marquer. On a pris un but tôt et c’est difficile de revenir après. Des fois il nous manque cette agressivité pour casser des lignes. Mais, des fois, il faut respecter les positions et les espaces et cela suffit pour avancer vite. C’est le ballon qui vient à nous, et non le contraire. C’est notre style de jeu. Tout le monde attend les confrontations contre le Real Madrid en Ligue des Champions, mais il faut passer par là. Il ne faut pas commencer à penser dès maintenant au Real. Il faut être bien physiquement et mentalement pour arriver en confiance à ce match. Mbappé n’a pas marqué ? Oui, mais il se crée des occasions et a été très dangereux ».

Anthony Lopes (gardien du PSG sur Amazon Prime) : « Un bon point ? Avant tout, je vais retenir l’état d’esprit du groupe. On a fait une 1e partie e saison moyenne, et là on doit prendre le maximum de points pour aller chercher l’Europe. Ce point, il est positif par rapport à notre 1e période. J’espère que les victoires vont revenir. En 2015/2016, on a vécu une saison similaire en terme de résultats. Les autres choses sont extrasportives, mais il faut savoir faire abstraction tout ça. On n’a que ça à faire. Ça fait partie d’une carrière quand les choses ne vont pas bien dans le bon sens, à nous d’inverser tout ça. Lukeba ? S’il garde la tête sur les épaules et qu’il continue de montrer ce qu’il montre, il peut aller très haut. C’est un énorme plus pour nous derrière. »

Bruno Guimaraes (milieu de terrain de l’OL sur Amazon Prime) : « « On a fait un très bon match, on a tout donné. C’est dommage qu’on a pris le but. On a eu les occasions de 2-0. Il faut continuer comme aujourd’hui. J’espère que les prochains matches on jouera avec la même envie qu’aujourd’hui. C’est ce qu’on veut montrer aux supporters lors de la 2e partie. On n’est pas à notre place. Ce soir, je suis fier et on va changer notre situation. »