Marquinhos incertain, un doute pour Mbappé : le PSG avec quelle équipe contre Lyon ?

Thomas Tuchel pourrait aligner une équipe lui permettant de changer d'animation au dernier moment en fonction du onze de départ de l'OL ce dimanche.

Les Parisiens se sont entraînés ce samedi après-midi pendant près d'une heure. Une séance rythmée par des circuits avec et sans ballon, des exercices de conservation, et qui s'est terminée par une opposition à laquelle Marquinhos et Kylian Mbappé n'ont pas participé.

Séance écourtée pour Marquinhos et Mbappé

Touché à la hanche depuis le match contre Basaksehir, Marquinhos a pris part à une bonne partie de l'entraînement, mais le fait qu'il ait mis fin prématurément à sa séance laisse planer un doute concernant sa participation au match de dimanche (21 heures) contre l'Olympique Lyonnais. Le Brésilien est incertain.

Concernant Mbappé, lui aussi exempté de mise en place, on se veut optimiste au sein du club francilien. L'entraîneur Thomas Tuchel prendra une décision définitive en fin de matinée pour statuer sur la présence ou non des deux joueurs face aux Gones.

Danilo Pereira en défense, Di Maria titulaire ?

Durant l'opposition, Marco Verratti et Neymar avaient un rôle de joker. Ils jouaient avec les deux équipes et devraient logiquement intégrer le onze de départ face aux Lyonnais. En défense, on retrouvait d'un côté la charnière Danilo-Diallo, et de l'autre Kehrer-Kimpembe.

Pour la réception de Basaksehir, Tuchel avait opté pour une équipe en 5-3-2. Il pourrait à nouveau décider d'aligner trois défenseurs axiaux contre . Ce qui laisse peu de doutes sur la participation de Danilo Pereira à ce match, le Portugais étant en capacité de jouer à la fois au milieu de terrain et en défense centrale.

Entré en tant que relayeur mercredi, Angel Di Maria a travaillé sur l'aile droite ce samedi. Sa polyvalence pourrait jouer en sa faveur afin de débuter contre l'OL, d'autant que Thomas Tuchel a laissé entendre qu'il alignerait des joueurs en capacité de s'adapter à un changement tactique de dernière minute : "Lyon a joué en 4-4-2 contre . Je suis sûr qu'ils ont analysé notre match aussi, peut-être auront-ils une structure différente. On va peut-être attendre la dernière heure avant le match et décider à ce moment-là comment on va défendre. Dans la dernière heure, on pourra voir qui joue, comment ils jouent, et parler ensuite de notre structure défensive."

La compo probable du PSG contre Lyon

Navas - Florenzi, Marquinhos (ou Kehrer), Danilo P., Kimpembe, Bakker - Paredes, Verratti - Di Maria, Mbappé (ou Kean), Neymar