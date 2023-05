Marquinhos après Auxerre-PSG (2-1) : "Beaucoup de relâchement à certains moments"

Après avoir concédé que le titre était quasiment acquis, le capitaine regrettait une seconde période qui résume bien la deuxième partie de saison.

Une prolongation et un "presque" titre. La semaine du Brésilien a été chargée en émotion entre l'officialisation du renouvellement de son bail jusqu'en 2028 et la victoire face à Auxerre ce dimanche au stade de l'Abbé Deschamps dans un match qui résume parfaitement la seconde partie de saison parisienne. Une première période dominée, avec de belles intentions et une efficacité redoutable. Puis une seconde plus empruntée avec beaucoup d'occasions concédées. Un constat que Marquinhos partage et qu'il appelle à corriger au plus vite.

Est-ce que le titre est quasiment acquis ?

Presque ! On a déjà une main sur le trophée, il faut finir ça lors du prochain match. On doit se concentrer sur notre travail mais c’est presque fait mathématiquement.





On a l’impression que ce match résume votre saison avec une première période où vous dominez et une seconde où vous vous faîtes très peur…

Oui c’est vrai, il n’y a rien à cacher, il y a beaucoup de matchs qui se sont déroulés de cette façon : on commence bien, on ouvre le score mais après il y a beaucoup de relâchement à certains moments du match mais aussi de la saison. Dès ce soir, on doit penser à changer cela et travailler pour que l’on soit mieux la saison prochaine.





Cela a été une semaine particulière avec la prolongation de votre contrat (jusqu’en 2028). Comment vous sentez-vous ?

Une bonne nouvelle est arrivée. Moi, je suis très heureux et c’est un honneur pour moi. Le club me fait confiance dans les moments difficiles comme dans les bons moments. C’est un très beau geste de leur part. Je suis fier, cela m’a donné de la motivation. Cela me booste et me donne de l’énergie. Je dois tout donner sur le terrain pour honorer ce maillot.





Est-ce une bonne saison pour le PSG ?

Ce n’est pas la meilleure saison mais elle reste bonne avec ce titre qui est presque arrivé. Le titre de champion de France reste important, on a connu des saisons sans titre. Cette saison, on a été éliminé de la Ligue des champions et de la Coupe de France, ce sont des objectifs qui se sont envolés. On va aller chercher ce titre lors du prochain match pour bien finir la saison.

Avez-vous souhaité passer un message en n’allant pas saluer, comme tous vos coéquipiers, les supporters ?

Il n’y a pas de message. On connaît l’importance des supporters pour un club. Je viens des Corinthians (Sao Paulo) et j’ai grandi avec des supporters qui sont importants pour le club. Ici, ce n’est pas différent, ce sont des gens qui donnent tout pour être à côté de ce club et faire vibrer pendant les matchs. On sait l’importance qu’ils ont et on doit réfléchir pour que l’on puisse travailler tous ensemble la saison prochaine. Nous, on doit aller dans le même chemin, la même direction : c’est-à-dire d’aller chercher le titre pour que les supporters vibrent. On a vécu de bons moments et des moments difficiles cette saison, il faut que les supporters réfléchissent bien pour que l’on puisse faire mieux la saison prochaine.





Faut-il changer beaucoup de choses pour la saison prochaine ?

Non pas beaucoup. On doit s’améliorer et éviter les relâchement pendant les matchs. C’était une saison particulière avec le mondial au milieu. On avait bien démarré la saison avec de très beaux matchs. Après le mondial, beaucoup de choses ont changé et cette compétition a pompé beaucoup d’énergies et d’émotions. On n’a pas pu maintenir notre niveau après le mondial. Il faut désormais bien récupérer pour aller chercher le titre et ensuite repartir comme on avait su le faire en début de saison.