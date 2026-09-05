Giuseppe Marotta, le président de l'Inter Milan, a confirmé que le club espagnol du FC Barcelone s'était renseigné sur la possibilité de recruter l'attaquant argentin Lautaro Martinez lors du mercato estival, insistant sur le fait que le joueur représente « le présent et l'avenir » du champion d'Italie. Il a également indiqué que la lutte pour le titre de Serie A cette saison ne se limiterait pas au seul duel entre l'Inter et Naples.

Dans des déclarations accordées à la chaîne « DAZN Italie » avant le coup d'envoi de la rencontre entre l'Inter et Naples à San Siro, Marotta a précisé que la carte de la compétition pour le « Scudetto » comptait plusieurs prétendants, déclarant, selon les propos rapportés par le site « Football Italia » : « La compétition ne se jouera pas uniquement entre l'Inter et Naples, mais inclut aussi la Roma, la Juventus et d'autres clubs que je ne veux pas oublier, y compris le Côme, qui constitue une surprise importante et remarquable ; ce qui rend l'identité du champion tout sauf tranchée. »

Ces déclarations interviennent à la suite de mouvements administratifs et de changements qu'a connus le club lombard, notamment le départ soudain du directeur sportif Piero Ausilio après de longues années au sein de l'institution, ainsi que la stabilité technique que vit l'équipe comparée à l'été dernier, après le sacre en championnat et la poursuite du travail sous la direction de l'entraîneur Cristian Chivu.

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Au sujet des ambitions de l'équipe de continuer à monter sur les podiums de couronnement, Marotta a ajouté : « La conquête successive de titres t'aide à continuer de gagner, mais les conserver est le plus grand défi. Nous n'avons encore rien remporté cette saison, et si nous voulons écrire l'histoire, nous devons chercher des motivations supplémentaires, d'autant plus que nous sommes l'équipe que tout le monde cherche à faire tomber, ce qui rend chaque match plus difficile. »

Concernant le dossier des prolongations de contrat des joueurs de l'équipe, en particulier après la prolongation du contrat du jeune attaquant Francesco Pio Esposito et les récentes déclarations de Federico Dimarco, le président de l'Inter a affirmé : « Nous éprouvons un grand respect pour tous nos joueurs, et nous nous réunirons prochainement avec les agents pour discuter des attentes. Il existe un fort sentiment d'appartenance au maillot de l'Inter, et nous évaluerons ensemble comment poursuivre cette relation. »

Marotta a conclu son propos en commentant l'intérêt du club catalan pour le recrutement du capitaine de l'équipe, déclarant avec le sourire : « Les informations concernant les renseignements du Barça au sujet de Lautaro sont exactes, mais la réponse a été catégorique de notre part et de celle du joueur : continuer ensemble. Lautaro est le capitaine de l'équipe et incarne le présent et l'avenir de l'Inter, et nous espérons que cette entente se poursuivra sur le long terme. »