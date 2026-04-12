Driss El Jabli fait le tour du monde. Le joueur du club marocain du Maghreb de Fès a inscrit un but spectaculaire d'une rabona lors du match de championnat contre le Wydad AC.

À la 80^e minute, une minute après l’entrée en jeu de l’ancien international français Wissam Ben Yedder pour le Wydad, El Jabli a inscrit le seul but de la rencontre, et donc le but décisif.

Le défenseur central de 28 ans, posté à un mètre de la surface de réparation, a contrôlé le ballon avant de l’envoyer dans la lucarne d’une rabona parfaitement maîtrisée.

Incrédule, le défenseur a célébré son chef-d’œuvre en franchissant la barrière pour aller embrasser ses coéquipiers en délire.

Une réalisation candidate idéale au prochain Puskás Award.

Sur la pelouse, l’ancien joueur de l’Eredivisie Nordin Amrabat, ailier de 39 ans sous contrat avec le Wydad depuis l’été 2025, a assisté à ce coup de génie.