Maroc - Zambie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Maroc défie la Zambie, ce vendredi, à l’occasion de la 3e journée des éliminatoires du Mondial 2026 zone Afrique. Les dernières infos ici.

Lancée ce mercredi, la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de la zone Afrique se poursuit. Ce vendredi 7 juin, les Lions de l’Atlas du Maroc seront aux prises avec les Chipolopolos de la Zambie dans le groupe E. Le match a lieu au Stade Adrar d'Agadir.

Maroc - Zambie, une revanche en vue pour les Chipolopolos

Un duel électrique est attendu dans le groupe E des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, ce vendredi. Après une participation chaotique à la dernière Coupe du monde 2023 en Côte d’Ivoire, le Maroc revient pour aller chercher une qualification pour la prochaine Coupe du monde. Fierté du continent africain pour la dernière édition au Qatar, les demi-finalistes feront tout ce qui est de leur capacité pour se réserver une place.

Si les Lions de l’Atlas (1ers, 3 points) n’ont pas disputé leur match de la première journée contre l’Erythrée (annulé), ceux-ci ont remporté celui de la deuxième journée contre la Tanzanie (0-2). Mais les hommes de Walid Regragui ne sont pas trop convaincants depuis l’élimination en huitièmes de finale de la dernière CAN par l’Afrique du Sud. Les deux sorties des Marocains en mars ont été mitigées avec une difficile victoire contre Les Palancas Negras d’Angola (1-0) et un nul vierge contre les Mourabitounes de la Mauritanie.

L'article continue ci-dessous

De son côté, la Zambie (2e, 3 points) envisage de renverser le Maroc afin d’oublier la défaite concédée face aux Lions de l’Atlas (0-1) lors de la dernière journée de la phase de groupes de la CAN en Côte d’Ivoire. Une défaite qui avait éliminé les Chipolopolos, donnant ainsi droit au pays hôte, qui, miraculeusement, était allé décrocher le titre. Avec un match nul (2-2, défait aux tirs au but 5-6) contre le Zimbabwe et une victoire contre le Malawi en mars dernier, les hommes d’Avraham Granat se sentent capables de faire tomber les Marocains pour prendre la tête du groupe E.

Horaire et lieu de match

Maroc – Zambie

3e journée des éliminatoires Mondial 2026/Afrique

Lieu : Stade Adrar, Agadir (Maroc)

A 21 heures française

Les compos probables du match Maroc – Zambie

Maroc : Bounou – Mazraoui, Saïss, Aguerd, Hakimi – Diaz, Amrabat, Ounahi – Adli, El Kaabi, Ziyech

Zambie : Mulenga – Chaiwa, Mphande, Sunzu, Mwape – Sakala, Chisala – Banda, K.Musonda, K.Kangwa – Daka

Sur quelle chaîne suivre le match Maroc – Zambie

Le match entre le Maroc et la Zambie n’est diffusée sur aucune chaine française. Il vous sera cependant possible de regarder le match sur L’Equipe Live via l’app L’Equipe en streaming ou sur le service Molotov. FIFA+ propose aussi ce match pour les résidents hors Afrique et Europe. Si vous êtes dans la région MENA, c’est le groupe SSC qui retransmet le match, disponible sur l’application Shahid.

Enfin, la chaine nationale marocaine Arryadiya proposera aussi la rencontre. Elles est accessible via les différents serveurs IPTV.