Maroc ou Espagne pour Brahim Diaz ?

Brahim Diaz est un joueur qui peut représenter l'Espagne ou le Maroc.

L'avenir international de Lamine Yamal a fait l'objet de spéculations ces derniers jours. Son forfait pour l'Espagne en raison d'une blessure lui laisse la possibilité de changer d'allégeance pour le Maroc.

Brahim Diaz est un autre joueur qui peut représenter l'Espagne ou le Maroc. Le joueur du Real Madrid a joué une fois pour la Roja, en 2021, mais des rapports récents ont suggéré qu'il avait l'intention de prêter allégeance au Maroc, qu'il peut représenter par l'intermédiaire de son père.

L'article continue ci-dessous

Toutefois, à ce stade, ce n'est pas le cas. Comme le rapporte Relevo, Brahim n'a pas encore pris de décision définitive quant à ses intentions internationales, même s'il est prêt à laisser ses options ouvertes le plus longtemps possible. Il souhaite attendre une convocation en Espagne, ce qui pourrait être possible après son retour au Real Madrid.

De plus, Brahim ne représentera pas le Maroc à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, qui aura lieu en janvier. Il veut être disponible pour le Real Madrid, qui pourrait jouer jusqu'à sept matches durant cette période.

Il sera intéressant de suivre cette situation. Brahim a très peu joué avec le Real Madrid depuis le début de la saison, si bien que ses chances d'être rappelé en Espagne sont faibles, même si cela pourrait changer au cours des 12 prochains mois.