Maroc - Gabon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Africa Cup of Nations Qualification

Maroc vs Gabon

Le Maroc de Walid Regragui a un test important à livrer ce vendredi soir contre le Gabon.

Le Maroc sera le pays hôte de la prochaine CAN. Cela n’empêche pas cette sélection de participer ce vendredi à la campagne qualificative de cette compétition. Pour Walid Regragui, le coach de l’équipe, ça sera l’occasion de jauger son équipe, effectuer des tests et préparer au mieux l’échéance continentale.

Le Maroc face à sa bête noire

Pour leur premier rendez-vous, les Lions de l’Atlas se voient proposer le Gabon comme adversaire. Une opposition intéressante, surtout que les Panthères sont en plein redressement depuis qu’ils ont manqué la dernière CAN. En outre, ils n’ont perdu qu’un seul de leur 9 derniers matches contre les Marocains (octobre 2017, 3-0).

Aubameyang et ses coéquipiers doivent répondre à la Centrafrique, qui a dominé jeudi le Lesotho (3-1) dans le même groupe. La qualification dans cette poule se jouera entre ces 3 sélections.

Backpage

Regragui fait confiance à sa vieille garde

Sur le papier, il n’y a pas photo entre le Maroc et le Gabon. Sofiane Boufal (Saint-Gilloise) n’est pas là, mais il est remplacé par un autre Sofiane de qualité, en la personne de Rahimi. Meilleur buteur du dernier tournoi olympique, ce dernier va être très attendu pour démontrer sa valeur à un niveau au-dessus.

Dans l’entrejeu, Azzedine Ounahi est bien présent malgré son manque de compétition, de même que d’autres héros du Mondial qatari. Malgré la dernière CAN ratée, Regragui continue donc de faire globalement confiance à ses tauliers. L’avenir nous dira s’il a raison de miser principalement sur l’expérience plutôt que sur un rajeunissement de l’effectif.

Horaire et lieu du match

1e journée des éliminatoires de la CAN 2025

Stade Adrar (Agadir)

A 20h, heure française

Maroc – Gabon

Les compos probables de Maroc - Gabon

Maroc : Bounou; Hakimi, Aguerd, Saiss, Allah; Ounahi, Azzouzi; Ziyech, Diaz, Seghir; En-Nesyri.

Gabon : Noubi; Obiang, Appindangoye, Ecuele Manga, Oyono; Biteghe, Kanga, Lemina; Bouanga, Allevinah, Aubameyang

Sur quelle chaine suivre le match Maroc - Gabon

La rencontre entre le Maroc et le Gabon sera à suivre ce vendredi à partir de 20h sur la chaine BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Au niveau local, la diffusion est assurée par Arriyadiya TNT, tandis que Canal+ Sport Afrique 3 propose aussi le match sur ses antennes.