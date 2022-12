Maroc – Espagne : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Maroc-Espagne.

Le Maroc en quête d'un nouvel exploit

Le Maroc est la révélation du premier tour de la Coupe du monde puisque Walid Regragui et ses joueurs ont terminé en tête du groupe F avec deux victoires et un nul devant la Croatie, la Belgique et le Canada.

Présent pour la deuxième fois de son histoire en huitième de finale, le Maroc espère réaliser un nouvel exploit pour s'offrir un quart de finale historique.

Pour cela, il faudra battre une Espagne sur la pente descendante. Car après des débuts tonitruants dans ce Mondial, avec une victoire 7-0 contre le Costa Rica, la Roja ne gagne plus : un match nul contre l'Allemagne puis une défaite face au Japon.

Les hommes de Luis Enrique doivent donc se réveiller s'ils ne veulent pas connaître une terrible désillusion alors qu'ils visent le titre.

Date, horaire et lieu de Maroc-Espagne

Date : mardi 6 décembre 2022

Ville : Al Rayyan (Qatar)

Stade : Education City Stadium

Heure du coup d'envoi : 16h00 heure française

Compétition : Huitième de finale de la Coupe du monde 2022.

Arbitre de la rencontre : Monsieur Fernando Rapallini (Argentine).

Sur quelle chaîne voir le match Maroc-Espagne ?

En France, la confrontation entre le Maroc et l'Espagne sera diffusée exclusivement sur beIN SPORTS 1.

Les commentaires seront assurés par Eric Barrère et Omar Da Fonseca.

Le streaming pour voir le match Maroc-Espagne

En France, il sera de possible de voir la rencontre en Streaming via l'application beIN CONNECT.

Les compositions probables de Maroc-Espagne

Le gardien Yassine « Bono » Bounou qui avait manqué le match contre la Belgique juste avant le coup d'envoi a fait son retour contre le Canada sans le moindre problème. Il devrait donc être reconduit dans les buts face à l'Espagne.

Touché à la cheville, Achraf Hakimi a été ménagé lors des derniers entraînements mais devrait pouvoir tenir sa place.

Dans les rangs espagnols, trois joueurs sont incertains : Dani Olmo, David Raya et César Azpilicueta.

L'équipe probable du Maroc : Bono - Hakimi, Saïss, Aguerd, Mazraoui - Ounahi, Amrabat, Sahiri - Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

L'équipe probable d'Espagne : Simon - Carvajal, Rodri, Laporte, Alba - Pedri, Busquets, Gavi - Torres, Morata, Olmo.

Les statistiques à connaître avant Maroc-Espagne

● C'est la deuxième fois que le Maroc et l'Espagne s'affrontent en Coupe du monde. En 2018, les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul 2-2 en phase de groupes.

● Il n'y a eu que trois matches en le Maroc et l'Espagne : celui de la Coupe du monde 2018 ainsi qu'un barrage aller-retour lors des éliminatoires de la Coupe du monde 1962. L'Espagne avait remporté les deux rencontres jouées en novembre 1961 : victoire 1-0 au Maroc et 3-2 en Espagne.

● Le Maroc est invaincu lors de ses quatre derniers matches en Coupe du monde (2 victoires, 2 nuls).

● Le bilan de l'Espagne contre des équipes africaines en Coupe du monde est le suivant : 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. L'unique revers de la Roja date de la Coupe du monde 1998 (2-3 contre le Nigeria en phase de groupes).

● Alvaro Morata a marqué lors de ses trois derniers matches avec l'Espagne en Coupe du monde malgré un faible temps de jeu (126 minutes). S'il marque une 4e fois de suite, il fera aussi bien que David Villa en 2010, qui détient la meilleure série pour un joueur de la Roja.