Marmoush lance un message d’espoir aux Égyptiens après son élimination de la Coupe du monde

Omar Marmoush, l’attaquant de Manchester City, estime que la sélection égyptienne a le potentiel pour atteindre un niveau de performance élevé. Cette conviction intervient après la campagne réussie des Pharaons lors de la Coupe du monde actuellement disputée aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Les Pharaons ont réalisé un parcours remarquable, conclu en huitièmes de finale par une défaite dramatique face au champion du monde argentin. Menant 2-0 jusqu’aux dernières minutes, ils ont finalement cédé 3-2 après la remontée des coéquipiers de Lionel Messi.

La délégation des Pharaons est rentrée au pays ce vendredi matin et a été accueillie avec enthousiasme par le public, en reconnaissance de ses performances et de son niveau de jeu lors de la Coupe du monde.

Sur son compte Instagram, l’attaquant a adressé un message aux supporters : « Personne ne représente son pays sans laisser une partie de son cœur sur le terrain, et il n’y a pas de plus grand honneur que de porter les couleurs de l’Égypte. »

Il a ajouté : « Nous sommes une génération qui a encore beaucoup à offrir, et nous continuerons à travailler pour faire rayonner le nom de l’Égypte et lui donner la place qu’elle mérite. »

Il a conclu : « Merci à tous ceux qui nous ont soutenus, critiqués ou fait confiance. Nous reviendrons plus forts, ô mère du monde. »

Rappelons que l’Égypte a décroché sa première victoire en Coupe du monde lors de cette édition, en battant la Nouvelle-Zélande 3-1 lors de la phase de groupes.