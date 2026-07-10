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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduit par

Marmoush lance un message d’espoir aux Égyptiens après son élimination de la Coupe du monde

O. Marmoush
Égypte
Coupe du monde
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Omar Marmoush, l’attaquant de Manchester City, estime que la sélection égyptienne a le potentiel pour atteindre un niveau de performance élevé. Cette conviction intervient après la campagne réussie des Pharaons lors de la Coupe du monde actuellement disputée aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Les Pharaons ont réalisé un parcours remarquable, conclu en huitièmes de finale par une défaite dramatique face au champion du monde argentin. Menant 2-0 jusqu’aux dernières minutes, ils ont finalement cédé 3-2 après la remontée des coéquipiers de Lionel Messi.

La délégation des Pharaons est rentrée au pays ce vendredi matin et a été accueillie avec enthousiasme par le public, en reconnaissance de ses performances et de son niveau de jeu lors de la Coupe du monde.

Sur son compte Instagram, l’attaquant a adressé un message aux supporters : « Personne ne représente son pays sans laisser une partie de son cœur sur le terrain, et il n’y a pas de plus grand honneur que de porter les couleurs de l’Égypte. »

Il a ajouté : « Nous sommes une génération qui a encore beaucoup à offrir, et nous continuerons à travailler pour faire rayonner le nom de l’Égypte et lui donner la place qu’elle mérite. »

Il a conclu : « Merci à tous ceux qui nous ont soutenus, critiqués ou fait confiance. Nous reviendrons plus forts, ô mère du monde. »

Rappelons que l’Égypte a décroché sa première victoire en Coupe du monde lors de cette édition, en battant la Nouvelle-Zélande 3-1 lors de la phase de groupes.

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